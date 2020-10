Jennifer López y Maluma enamoran a Hollywood con su música

Los artistas dijeron que están preparando nuevos discos en español y no descartaron la idea de salir de gira juntos cuando se pueda.

Por: Agencias 08:39 AM / 25/10/2020

Jennifer López y Maluma dijeronque con su película Marry Me están aprovechando la popularidad en Estados Unidos de la música latina para enamorar a Hollywood y abrir más puertas para los profesionales de la comunidad hispana en la industria del cine.



“Por primera vez tenemos una película de gran presupuesto y a gran escala que tiene una banda sonora original y bilingüe, en la que además dos protagonistas son latinos”, dijo López durante una charla en la Latin Music Week, la conferencia que precede a los premios Latin Billboard, que se entregan esta noche y por los que participan en dos categorías.



Ese logro “es parte de la meta que he tenido desde que comencé mi carrera. Siempre quise que se me viera como una artista latina, que puede hacer todo tipo de papeles y todo tipo de música”.



“Marry Me”, que se estrena el 14 de febrero de 2021, cuenta la historia de una estrella de música pop; su novio, con el que está comprometida en matrimonio, y un tercero que no tiene nada que ver con la música.



La cinta, que López ha producido y protagoniza al lado de Owen Wilson y Maluma, “es una comedia romántica con la que celebramos quiénes somos”, agregó.



“No es un musical, pero sí, la música tiene un rol muy importante”, destacó López, quien reconoce que es el vehículo más poderoso con el que los latinos se han ido abriendo camino en el mundo del espectáculo.



“La melodía y el ritmo son lenguajes universales”, destacó y fue una de las razones detrás de incorporar a otro artista latino como Maluma en el trío romántico.



“Estamos viviendo un momento muy especial, con artistas muy dinámicos y quisimos aprovecharlo”, indicó la estrella, quien recordó que cuando se produjo el “boom” latino de los 90, la música era en inglés.



“Estábamos Marc (Anthony), Shakira, Ricky Martin, yo y otros que pudimos lograr que se notara en Estados Unidos y mercados internacionales que había artistas latinos.

En este sentido, el colombiano afirmó que se siente “muy orgulloso de que mis temas en la banda sonora son en español”.“La gente siempre me pregunta cuándo voy a sacar música en inglés, pero les respondo que para qué. Yo he tenido conciertos en Rumania, en Estados Unidos, con gente cantando mis canciones en español. Esa es mi esencia como artista y no la quiero perder”, agregó.Los artistas dijeron que ambos están preparando nuevos discos en español y no descartaron la idea de salir de gira juntos cuando se pueda.