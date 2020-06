Jeannette Rodríguez y los 35 años de "Cristal"

Entre 1982 y 1992 hizo 14 telenovelas, cinco como protagonista. Actuó con los galanes Carlos Mata, Arnaldo André, Osvaldo Laport y Jorge Martínez.

Por: EFE 07:00 PM / 24/06/2020

Hace 35 años que América Latina y España fueron unidos por un gran fenómeno mediático: la telenovela venezolana Cristal, en la que sus protagonistas Jeannette Rodríguez y Carlos Mata pasaron 239 capítulos entre el amor y el desamor de Cristina y Luis Alfredo.



Lo que siguió fue una cascada de telenovelas, todas lideradas por Rodríguez, quien hoy tiene 59 años y vive en Miami sola sin abandonar el sueño de volverse a convertir en una gran estrella tras los "muy duros" años en los que hizo parte de producciones como La dama de rosa, Amándote y Pobre diabla.



No es para menos, la gloria no fue gratis: el trabajo constante y el sacrificio de su vida personal marcaron ese periodo entre 1982 y 1992, en el que hizo 14 telenovelas, cinco como protagonista.



Sus primeros dos protagónicos fueron en Venezuela, con Radio Caracas Televisión (Rctv); dos más en Argentina y una -"Micaela- entre Argentina e Italia.



En su país, brilló en ambas oportunidades con Carlos Mata y en el resto tuvo a los mejores galanes sureños del momento, como el paraguayo Arnaldo André, el uruguayo Osvaldo Laport y el argentino Jorge Martínez.



No es de extrañar que después de esa locura, en la que, según reconoció la actriz en varias entrevistas, no pudo "ni armar una familia", se decidiera por tomar un tiempo para viajar y estudiar.



Se asentó en la ciudad de Nueva York para tomar clases de actuación, danza y música. Formó una banda de musical y hasta llegó a Rusia a participar en un festival con su fusión de rock ácido y country.



En esa época, Broadway y Hollywood no eran lo que son hoy para artistas latinos.



Cuando quiso retomar en Venezuela, ya las cosas no eran las mismas en su país, que pasó de ser uno de los más ricos de América y exportador de estrellas de telenovelas, a uno de los más pobres del mundo, desde donde se ha producido el segundo mayor movimiento de refugiados después de Siria.



Además, Rodríguez se había ganado la fama de "difícil".



De miss al mundo



Jeannette Josefina Rodríguez Delgado nació en Caracas el 16 de mayo de 1961.



Creció en el barrio de Petare, uno de los más pobres de la ciudad, pero logró destacarse gracias a las clases de canto que tomaba en la Escuela Naval. Allí, la nombraron madrina y luego en 1978 ganó el título de La cara más linda de Venezuela.



Siguió el típico camino como concursante al Miss Venezuela de 1979, sin lograr más reconocimiento que ser enviada al concurso Maka Internacional de 1981.



Ya entonces sabía que se quería dedicar al medio artístico, por lo que se inscribió en el programa de artes escénicas de la escuela Juana Sujo, la más prestigiosa de su país en esos tiempos.



Su entrada a Rctv fue por debajo. De hecho, fue escalando posiciones con arduo trabajo. Tuvo participación en nueve telenovelas, con papeles cada vez más destacados, hasta que en 1985 le llega la oportunidad de protagonizar "Cristal".





Mucho se ha escrito sobre el éxito de la telenovela, que se transmitió ese año en Venezuela y por casi una década se fue estrenando en diferentes países del mundo. En España llegó en 1990, donde ocho millones de personas vieron el capítulo final.



Luego vino "La dama de rosa", que no solo le cambió la vida a ella, sino al conductor y escritor Boris Izaguirre, quien tuvo la oportunidad de trabajar como guionista al lado del icónico José Ignacio Cabrujas.



Los niveles de audiencia demostraron que Rodríguez era una actriz bancable y se la llevaron a Argentina para hacer, con guiones venezolanos, telenovelas que esperaban que marcaran una nueva era de la televisión suramericana.



Antes, le habría labrado el camino su compatriota Grecia Colmenares. Detrás de ella siguió Catherine Fulop.



Un retorno frustrado



La situación de Venezuela ha obligado a la mayoría de los artistas a emigrar. Casi todos se han asentado entre Estados Unidos y México. Rodríguez y Mata, quienes según ella "jamás tuvieron ninguna química fuera de la pantalla", residen en Miami.



Antes de mudarse a Estados Unidos, Rodríguez protagonizó en 1997 "Todo por tu amor". Fue su última telenovela.



Su primer gran esfuerzo para retomar la carrera artística fue en 2003, cuando formó parte del reality venezolano Supervivientes, la isla de famoS.O.S.



No fue la mejor experiencia y el público la percibió como una diva difícil. Dos años después, en 2005 protagonizó con el galán Jorge Luis Santander la película para televisión Silvia Rivas divorciada.



En 2010, hizo la película Miss Tacuarembó y luego se volcó al teatro.



En Miami puso en escena obras como El matrimonio de Bette y Boo, de Christopher Durán, y Ocho mujeres, de Robert Thomas, entre otras.



Desde 2017 ha comenzado a dar entrevistas, principalmente en Argentina, España e Italia, donde ha recibido trato de estrella y le han ofrecido proyectos.



De hecho, "venía de España y paré en Miami. Aquí me agarró la pandemia, pero me iba a Argentina y luego a Italia. Tengo muchas sorpresas para cuando esto termine", ha comentado.