JLo y Shakira: "Haremos homenaje a los latinos y a nuestra cultura" en el Super Bowl

Cada una ha ensayado con sus propios bailarines, con movimientos diseñados por coreógrafos diferentes.

Por: EFE 03:45 PM / 30/01/2020

Jennifer López y Shakira revelaron este jueves el concepto principal de su histórica presentación en el medio tiempo de la edición 54 del Super Bowl, la final de la liga del fútbol americano en la que buscarán dejar claro "el importante rol" que juegan los latinos en EE.UU., en momentos difíciles para la comunidad.



"La música y el deporte comparten el poder de unificar a la gente y es lo que buscaremos hacer en nuestro espectáculo en el Super Bowl", dijo López en la rueda de prensa sobre el show organizado por la Liga Nacional de Fútbol (NFL) y la empresa Pepsi-Cola, que patrocina este evento deportivo que se calcula que será visto por al menos 100 millones de personas.



"Es un momento muy importante para homenajear a los latinos y recordar la fuerza que somos en este país y en el mundo", manifestó por su parte Shakira.



Las artistas subrayaron, además, que su "show" será un paso más para "redefinir el concepto de la edad, la fuerza, la disciplina y qué significa ser una mujer latina".



"Los dos equipos en el Superbowl son liderados por mujeres. Dos mujeres, dos latinas están en el medio tiempo. Ese ya es un mensaje de empoderamiento a todas las niñas que nos estén viendo", añadió López.



Los organizadores describieron la presentación de las artistas como "la más energética, colorida y con más gente en el escenario de la historia del Super Bowl", que este año llega a su edición número 54.



Palabras como "agradecida", "honrada", "histórico" y "orgullo" salieron regularmente de boca de las artistas durante la conferencia que duró unos 45 minutos.



López estuvo particularmente emotiva cuando recordó cómo su familia miraba el Super Bowl año tras año cuando era pequeña. Se le quebró la voz al mencionar a sus padres, quienes "no caben del orgullo de ver a su hija aquí", añadió.



Si bien rechazaron dar detalles del espectáculo, lo definieron como "lleno de energía", con "mucho baile" y una "fiesta latina".



Se sabe, por lo que han compartido en las redes sociales, que las dos tendrán sus momentos individuales y luego compartirán el escenario.



Cada una ha ensayado con sus propios bailarines, con movimientos diseñados por coreógrafos diferentes.



Pero López y Shakira insistieron en que sus estilos "son complementarios" y subrayaron que se trata de "un esfuerzo conjunto, que ha requerido mucho trabajo para hacer algo de una magnitud tan grande".



Evidentemente unidas en el mensaje que quieren mandar durante los 12 minutos que durará su presentación, Shakira y López repitieron mensajes de inspiración sobre cómo los sueños sí se cumplen, siempre que se trabaje intensamente.



Para probarlo mencionaron repetidamente los lugares en los que nacieron y crecieron: Barranquilla (Colombia) y El Bronx (Nueva York).









Aun así hubo notables diferencias entre ellas. J Lo apareció con un estrecho conjunto de pantalón y bustier color beige, su melena dorada alisada y brillante y su maquillaje impecable.



Shakira, por su parte, llevaba el cabello despeinado, más oscuro que de costumbre, el rostro casi al natural y estaba vestida con un jean negro, una camiseta y botines raspados.



Era claro que López era la artista de la casa y bromeó relajadamente con reporteros y hasta logró que apareciera su ya famoso vaso con brillantes apodado "the bling cup".Shakira estuvo más seria, habló pausadamente y reconoció que estaba nerviosa.



"Anoche me dormí a las 4.00 de la mañana probándome un 'short' y me puse a llorar porque no me quedaba bien", relató para demostrar cómo ha sido el proceso para ella.



Aunque la final de fútbol americano, que este año se disputan los equipos de las ciudades estadounidenses de Kansas City y San Francisco, es lo más esperado por parte de los fanáticos del deporte, son los comerciales y el "show" del medio tiempo lo que más atención recibe a nivel nacional e internacional.



Entre los artistas que han participado en ese espacio del Super Bowl se incluyen Beyoncé, Justin Timberlake, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, Prince y Madonna.



El espectáculo de medio tiempo de este año es producido por NFL Network con Ricky Kirshner como productor ejecutivo y Hamish Hamilton como director. Roc Nation será productor y asesor estratégico de entretenimiento para la presentación en vivo.



Esta es la primera vez que dos mujeres latinas estarán encargadas del espectáculo.