JLo suspende su boda con Alex Rodríguez por el coronavirus

Por: EFE 02:42 PM / 07/04/2020

La pandemia del coronavirus ha trastocado la vida de millones de personas en EE.UU. y los famosos no son la excepción, pues por ejemplo ha llevado a que la diva de El Bronx, Jennifer López, y su novio, el exjugador de Grandes Ligas, Alex Rodríguez, hayan tenido que posponer los planes de su esperada boda.



La famosa pareja se comprometió el pasado septiembre, lo que hicieron público a través de fotos en su Instagram, y sus seguidores han estado esperando por ese gran día que por ahora ha sido puesto en pausa.



La cantante, actriz y bailarina indicó durante una entrevista con Ellen DeGeneres, que han recogido varios medios, que este virus "sí ha trastocado todo un poco" y que por ahora no habrá boda "ningún día de Estos".



"Ya iremos viendo qué pasa. La verdad es que no tengo idea de qué va a suceder en lo que respecta a las fechas y todo lo demás", indicó la estrella latina, para quien sería su cuarto matrimonio, el último con el cantante Marc Anthony, padre de sus gemelos Emme y Max.



Al igual que millones de estadounidenses, la cantante está en su casa, lo que coincide también con lo que había anunciado de tomarse un descanso tras su presentación en el Super Bowl y grabar la nueva temporada del concurso "World of Dance" en el que es jurado.



La cantante ha dicho que está dedicada a atender a sus hijos y las dos hijas de su prometido.



Esta actual pandemia de Covid-19 alcanzó el lunes 6-A los 1.211.214 de contagiados en todo el mundo, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que las muertes ascienden a 67.666