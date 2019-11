JLo reveló que un director le pidió que se le enseñara sus senos

Agencias

Puede que, a día de hoy, la actriz y cantante Jennifer Lopez se erija como una de las figuras más exitosas y respetadas del mundo del espectáculo en Estados Unidos, pero lo cierto es que, en los albores de su carrera, la neoyorquina tuvo que superar tantos contratiempos para poder consolidarse en la industria, que llegó a considerar la idea de tirar la toalla y abandonar sus sueños.

De forma más concreta, la intérprete ha querido rememorar ahora una de las experiencias más desagradables de su trayectoria para justificar la frustración que a punto estuvo de provocar que se rindiera: el trato irrespetuoso y degradante que le dispensó un director de cine al pedirle que le enseñara sus pechos fuera del set de rodaje, una petición sobre la que no dudó en insistir tras varias negativas por parte de Jennifer.

"Fue una de esas locuras que me llevaron a considerar la idea de dejarlo todo", dijo la actriz y cantante al portal de Yahoo. "El caso es que este director quería ver mis pechos, y le dije que no, que no estábamos rodando. Le dije que no y me defendí como pude. Pero es curioso, porque también me acuerdo de que, por dentro, era presa del pánico", ha explicado la diva del Bronx durante una mesa redonda organizada por The Hollywood Reporter, en la que también participaron Scarlett Johansson y Lupita Nyong'o.

Afortunadamente, la contundente respuesta que le dirigió Jennifer Lopez al mencionado realizador terminó sentando una clara "línea roja" que, posteriormente, hizo que el cineasta se disculpara en repetidas ocasiones con ella. La experiencia sirvió igualmente a la artista como recordatorio de la necesidad de parar los pies a aquellos hombres que se creen con derecho a tratar de forma indecente a sus actrices.

"Eso es lo que de verdad extraigo de lo sucedido. Creo que si pones ciertas líneas rojas al principio y no cedes ante las pretensiones de aquellos que piensan que pueden hacer lo que quieran contigo, las cosas pueden funcionar mejor. Y como puse esa barrera en un primer momento, esta persona dejó de tratarme así y de hecho acabó pidiéndome perdón", ha aseverado durante el citado evento.