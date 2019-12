JK Rowling es criticada por comentario sobre personas trans

J.K. Rowling fue criticada por la comunidad transgénero y otros activistas tras tuitear su apoyo a una investigadora que perdió su empleo por afirmar que la gente no puede cambiar su sexo biológico y expresar ideas absolutistas sobre la identidad sexual.

La investigadora, Maya Forstater, era una becaria visitante del Centro para Desarrollo Global, que en mayo declinó renovar su contrato. Un juez en Londres ratificó su despido al hallar que sus ideas sobre identidad sexual eran “absolutistas” y podían violar la “dignidad (de alguien) y/o crear un ambiente intimidante, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.

El jueves por la mañana, Rowling tuiteó la siguiente respuesta: “Llámense a sí mismos como quieran. Duerman con cualquier persona en edad de consentimiento sexual que los reciba. Vivan su mejor vida en paz y con seguridad. ¿Pero despedir mujeres de sus trabajos por declarar que el sexo es real? #YoApoyoAMaya #EsteNoEsUnSimulacro”.

La autora de “Harry Potter” es conocida por sus ideas políticas liberales y muchos en Twitter la han etiquetado de “TERF” (acrónimo inglés de Feminista Radical Trans-Excluyente). Entre aquellos que la criticaron estuvo la Human Rights Campaign, que tuiteó: “Las mujeres trans son mujeres. Los hombres trans son hombres. Las personas no binarias son no binarias. CC: JK Rowling”.

Una vocera de Rowling dijo que la escritora no haría más declaraciones.