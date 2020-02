Ivonne Reyes suspendió su boda con el “Chamo Gabriel” al descubrir que le era infiel

La boda de los venezolanos era este jueves 27-F. Reyes descubrió que su prometido llevaba “una doble vida” desde hace dos años.

Por: Agencias 04:30 PM / 28/02/2020

La actriz venezolana Ivonne Reyes anunció que pospuso su boda con el actor, también venezolano, Gabriel Fernández, conocido como el “Chamo Gabriel” , porque él lleva “una doble vida”.

La ceremonia tenía fecha para este jueves 27 de febrero en Madrid, pero Reyes decidió cancelar tras revelar que este le fue infiel.

Las confesiones las dio Ivonne para la revista Lecturas, en la que expuso al “Chamo Gabriel”, y aunque no dio muchos detalles de la infidelidad que le descubrió luego de comprometerse con él, si dejó claro que hubo infidelidad de su parte y que ella no toleraría eso.

Ivonne hizo su propia investigación de un supuesto noviazgo que tenía Gabriel con otra persona, porque esos eran los rumores que ella escuchaba, y cuando confirmó que todo era verdad, decidió cortarle y romper de una vez ese compromiso.

“Me ha sido infiel, tenía una doble vida y, obviamente, he cancelado nuestra boda (…) Estoy muy decepcionada, me siento engañada y utilizada, destacó. No quiero saber nada de él, ha sido un golpe duro”, comentó la artista, radicada en España, totalmente indignada de todo lo sucedido.

Incluso, la también modelo, confesó que una vez le llegó un correo de la amante de Gabriel, que le contaba su historia de amor y que ambos tenían dos años viviendo juntos. Además, le envió pruebas irrefutables de esa relación amorosa, que no hicieron dudar ni un minuto a Reyes.

Actualmente Ivonne borró todo rastro de Gabriel en sus redes sociales. Recordemos que la pareja anunció a finales de 2019 su compromiso y que su boda sería en febrero. Ambos se conocían desde hace más de 30 años.