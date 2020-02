Isabel Preysler habló sobre su nieta, la hija de Enrique Iglesias: Es una preciosidad

La madre del cantante español dio una entrevista exclusiva a Boris Izaguirre para la revista Hola.

Por: Agencias 12:36 PM / 19/02/2020

Es una mujer feliz. Isabel Preysler ha sido abuela por sexta vez, tras el nacimiento del tercer hijo de Enrique Iglesias y Anna Kournikova.

La revista española ¡Hola! de esta semana publicó las confidencias que hace Preysler a su gran amigo, el venezolano Boris Izaguirre, en la primera entrevista tras haber sido abuela de nuevo.

"La hija de Enrique y Anna es una preciosidad, muy rubita y con los ojos azules” señala. “El parto ha ido muy bien. Todo ha salido perfectamente” dice.

La pequeña vino al mundo el pasado 30 de enero, pero no ha sido hasta hace unos días cuando los padres mostraron a la recién nacida con tiernas imágenes.

“Enrique lo ha mantenido en secreto y lo ha conseguido. No se lo ha dicho a nadie casi hasta el final. Yo tampoco lo he comentado porque él me lo pidió. Le gusta mantener su vida lo más privada posible”, dijo la esposa de Mario Vargas Llosa, y quien tuvo a Enrique cuando fue esposa de Julio Iglesias.

“¡Cuantos más nietos tenga, más feliz seré…!”, añadió en la entrevista.