“I'm sorry, Chile”: así fue la disculpa de Adam Levine por su polémico show en Viña 2020

"Tuve algunos sobresaltos tras el concierto y creo que les debo una explicación, se lo merecen”, dijo Levine en uno de sus stories de Instagram.

Por: Agencias 11:00 AM / 29/02/2020

La polémica presentación de Maroon 5 en el Festival de Viña la noche del pasado jueves, tuvo repercusión en varios medios internacionales.

Pero no fue hasta que aparecieron las disculpas públicas de Adam Levine en su cuenta de Instagram, que el sitio TMZ -uno de los portales de espectáculos más asertivos- publicó la controversia.

“Adam Levine: Lo siento, Chile. Los decepcioné”, titularon en su sitio web, donde contaron lo que sucedió anoche en la Quinta Vergara.

“Hola, chicos, anoche tocamos en viña del mar, uno de los festivales más emocionantes y de mayor prestigio en los que puedes tocar aquí en Chile y en toda América. Gracias por recibirnos, es lo primero. Número dos: tuve algunos sobresaltos tras el concierto y creo que les debo una explicación, se lo merecen”, dijo Levine en uno de sus stories de Instagram.

El músico terminó culpando a los ingenieros de sonido locales, pues aseguró que toda la desesperación fue porque jamás lograron escucharse bien. También habló de problemas personales, aunque no ahondó mucho en el tema.

“Como una banda tocamos en muchos conciertos y soy un tipo muy apasionado sobre dar lo mejor de mí, que la banda dé lo mejor de sí y hacer lo mejor para ustedes, amigos. Me lo tomo muy en serio, demasiado, y tengo que ser totalmente sincero, anoche algo no salió bien, dejé que me afectara y afectara mi participación en el escenario, lo que es poco profesional y me disculpo por ello. Sí, hubo problemas técnicos ayer y para mí fue difícil disimularlo, sé que los decepcioné y me disculpo”, aclaró el artista.

La presentación de Maroon 5 en la Quinta Vergara no pasó desapercibida en los medios internacionales, debido al desganado show mostrado por el artista.

Lo que causó el enojo de los chilenos fueron los insultos que Adam Levine utilizó para referirse no sólo a su tierra, sino también a los fanáticos que compraron un boleto para presenciar su primera vez en el Anfiteatro de la Quinta Vegara.

“Esto no fue un festival, fue un show de televisión de mierda. Maldita ciudad. Imbéciles”, fueron algunas de las palabras que lanzó el artista supuestamente al aire mientras caminaba con dirección a su camioneta para enfilarse a su hotel.