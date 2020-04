Hugh Grant sorprende a un niño enfermo en su papel de malo en "Paddington 2"

El actor de clásicos como Notting hill y Love actually elogió el baile del pequeño Henry y le felicitó por sus pasos "desde el fondo" de su corazón.

Por: EFE 11:00 AM / 29/04/2020

El actor británico Hugh Grant ha vueltO a encarnar al malo de la película Paddington 2 para sorprender a un niño de cuatro años enfermo de cáncer.



Henry Bard y su padre Graham, que viven cerca de la ciudad de Nottingham (en el centro de Inglaterra), publicaron un video en Twitter, que se hizo viral, en que se les ve bailando, desde el salón de casa, una de las canciones de la película Paddington 2, de la que el pequeño es un gran aficionado.



La publicación llamó la atención de Grant, quien se metió de nuevo en su papel de Phoenix Buchanan, el villano de la cinta, para enviar una respuesta.



Con voz impostada, el actor de clásicos como Notting Hill y Love Actually elogió el baile de Henry y le felicitó por sus pasos "desde el fondo" de su corazón.



"Me gustaría poder decir lo mismo sobre el baile de tu padre, pero por desgracia no puedo", añadió Grant.



Graham Bard, el padre de Henry, dijo que los ojos de su hijo "se iluminaron" al ver el vídeo.



"No estoy seguro de quién estaba más emocionado si Henry o yo. Sus ojos se iluminaron y se puso muy contento", afirmó.



Henry ha pasado la mayor parte de los últimos diez meses entrando y saliendo del hospital, tras ser diagnosticado con neuroblastoma de alto riesgo, un cáncer infantil muy agresivo.



Bard señaló que desde que se decretó el confinamiento en el Reino Unido, el pasado 23 de marzo, la familia se quedó en casa, temiendo por la salud del pequeño.



Henry ha aprovechado este tiempo para grabar vídeos divertidos que publica en sus redes sociales como el perfil de Twitter "henry_the_brave" (Henry el valiente) que busca recaudar fondos contra el cáncer infantil.



"Estar juntos en casa durante las últimas seis semanas ha sido fenomenal. Es el tiempo más largo que (Henry) ha estado en casa desde que empezó el tratamiento", dijo Bard en declaraciones a la BBC.