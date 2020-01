"House of the Dragon", la precuela de Game of Thrones de HBO, no se estrenará hasta 2022

La serie se basa en el libro de George R. R. Martin de 2019 "Fire and Blood"

Por: Agencias 05:44 PM / 18/01/2020

Los fanáticos de Game of Thrones entusiasmados con House of the Dragon, la próxima serie de precuelas que HBO anunció a fines del año pasado, deberían prepararse para esperar un poco. Según el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, la serie probablemente no saldrá al aire hasta "algún momento en 2022", a través de Deadline .

Bloys no ofrecería más detalles que eso, salvo decir que la escritura de la serie está en marcha y que aún no había detalles de lanzamiento para anunciar. También enfatizó que a pesar del hecho de que HBO tenía varios otros sucesores de Game of Thrones en proceso, todo el enfoque en este momento está en House of the Dragon. "No hay otras luces verdes parpadeantes ni nada de eso", dijo Bloys a Deadline . “En algún momento, quién sabe, pero no hay planes inmediatos. Todos nos estamos centrando en House of the Dragon".

La historia e basa en el libro de George R. R. Martin de 2019 "Fire and Blood". La novela está ambientada 300 años antes de los eventos de Juego de Tronos y relata la historia de los Targaryen, comenzando con la conquista inicial de Poniente de Aegon el Conquistador y el hecho de que los Siete Reinos estuvieran bajo su dominio.

Luego, el libro salta a través de las décadas, tocando a cada gobernante Targaryen sucesivo y la política, las guerras civiles y la intriga a lo largo de la historia.

Los aspectos de la historia de Westeros que el espectáculo adaptará aún se desconocen: es posible que House of the Dragon simplemente se centre en solo una parte de la historia de la casa Targaryen, como la conquista de Aegon o la Danza de los Dragones (una guerra civil de Targaryen que promete épica) batallas draconianas). O HBO puede optar por emular el libro de Martin y saltar a través de la historia para trazar varias épocas de la familia.

El informe de Deadline también presenta más información sobre por qué HBO finalmente transmitió su otra precuela de Game of Thrones en desarrollo protagonizada por Naomi Watts y escrita por Jane Goldman que se había establecido 8,000 años antes de los eventos del programa original.

Como explica Bloys: “En el desarrollo, en los pilotos, a veces las cosas se unen, otras no. Una de las cosas que creo que Jane asumió maravillosamente, que fue un desafío, hubo mucha más creación de roles porque ella estableció el suyo 8,000 años antes del espectáculo (de la nave nodriza), por lo que requirió mucho más. Ese es un gran golpe ".

Además, Bloys destacó el hecho de que House of the Dragon tenía una ventaja clave: el material fuente de George RR Martin, cuya falta tuvo un gran impacto en las últimas temporadas de Game of Thrones. "Una de las cosas sobre House of the Dragon es que hay un texto, hay un libro, por lo que es un poco más un mapa de ruta para un pedido en serie".

Si bien la fecha de 2022 puede ser un poco decepcionante para los fanáticos que esperan más GOT en sus televisores antes, no es el mayor problema. Después de todo, si hay algo en lo que los fanáticos de los libros de George R. R. Martin son buenos, es esperando que se publiquen.