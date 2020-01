Guðnadóttir, una violonchelista islandesa de 37 años entrenada en música clásica, ganó en septiembre un Emmy por su música para “Chernobyl” y también está nominada a un Grammy por su trabajo para la serie de HBO.

Hildur Guðnadóttir, compositora de “Joker”, hizo historia al convertirse en la primera mujer en 19 años que gana el Globo de Oro a la mejor música original, mientras que Elton John y Bernie Taupin finalmente recibieron un premio juntos tras 52 años de colaboraciones.

“Esto es realmente, no tengo palabras”, dijo Guðnadóttir en el escenario el domingo 5 de enero.

Era la única mujer nominada en la categoría, y superó a Randy Newman (“Historia de un matrimonio”), Alexandre Desplat (“Mujercitas”), Thomas Newman (“1917″( y Daniel Pemberton (“Huérfanos de Brooklyn”) al ganar el premio. La última mujer que recibió el Globo a la mejor música original fue Lisa Gerrard en 2001 por “Gladiador”, que compartió con Hans Zimmer.

Guðnadóttir, una violonchelista islandesa de 37 años entrenada en música clásica, ganó en septiembre un Emmy por su música para “Chernobyl” y también está nominada a un Grammy por su trabajo para la serie de HBO. El domingo 5-E le agradeció al director de “Joker” Todd Philipps, a Joaquin Phoenix, laureado como mejor actor, y al productor ejecutivo musical Jason Ruder.

Más temprano durante la gala, John y Taupin se alzaron con el premio a la mejor canción original por “(I’m Gonna) Love Me Again” de su película biográgica “Rocketman”.

“Esta es la primera vez que gano un premio con él”, dijo John en el escenario mirando a Taupin. “Nunca ganamos un Grammy. Nunca hicimos nada juntos excepto esto, y estoy tan contento”.

John ganó un Premio de la Academia y un Globo de Oro con Tim Rice por “Can You Feel the Love Tonight” de la película animada original de El Rey León. John también ha ganado cinco premios Grammy.

Taupin obtuvo su primer Globo de Oro junto al argentino Gustavo Santaolalla por “A Love That Will Never Grow Old” de “Secreto en la montaña”.

“Esto es realmente dulce porque no se trata solo de una canción que escribimos para una película; esta es una canción que escribimos para una película que trata sobre nuestra relación, y es una relación que no se da con mucha facilidad en este pueblo. Es un matrimonio de 52 años, así que gracias”, dijo Taupin.

Juntos, el dúo ha creado canciones de John como Bennie and the Jets, Goodbye Yellow Brick Road, Rocket Man, Tiny Dancer, Candle in the Wind y Saturday Night’s Alright for Fighting.

“I’m Gonna Love Me Again” y “Joker” están entre las preseleccionadas al Oscar a la mejor canción original y mejor música original, respectivamente. La ceremonia de premiación es el 9 de febrero.

John y Taupin superaron a Beyoncé, Taylor Swift, Cynthia Erivo y el matrimonio compuesto por Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez al ganar el Globo de Oro.

“Gracias a todos mis colegas nominados, todos son compositores maravillosos”, dijo John. Dijo que hacer “Rocketman” ha sido “uno de los momentos más emocionantes” de su vida.

En los Globos, Taron Egerton ganó el premio al mejor actor en una película de comedia o musical por su representación de John. “Gracias por la música”, le dijo el Egerton al recibir su trofeo. “Gracias por ser mi amigo”.