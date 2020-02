Hijo de la leyenda Dwyane Wade pide que lo llamen ella

Dwyane Wade reveló que su hijo de 12 años se reconoce como una chica

Por: EFE 03:10 PM / 11/02/2020

Dwyane Wade, una de las leyendas mundiales del baloncesto, reveló este martes en una entrevista con Ellen DeGeneres que su hijo de 12 años se identifica con el género femenino y, por lo tanto, le pidió a él y a su esposa, Gabrielle Union, que le consideren una chica.



"Zion, quien nació hombre, vino a casa y nos dijo: 'Hola, bueno, les quiero hablar. Creo que de aquí en adelante estoy listo para vivir mi verdad, y quiero que se dirijan a mí como ella y me encantaría que me llamaran Zaya'", reveló.



Wade, quien se convirtió en una de las figuras más queridas de la NBA (National Basketball Association) durante sus 15 años en el Miami Heat, había contado antes que Zion formaba parte de la comunidad LGBTQ+, sin dar más detalles.



Hablando en su nombre y en el de Union, Wade explicó que han tomado "muy seriamente" sus roles y responsabilidades como padres.



"Así que cuando nuestra hija llega a casa con una pregunta... es nuestro trabajo como padres escucharla y darle la mejor información posible. La mejor respuesta que podemos", añadió.



"Eso no cambia ahora cuando estamos hablando de sexualidad e identidad sexual", completó la estrella.



Wade y Union, una actriz y cantante estadounidense, han sido duros defensores de Zaya desde que algunos de sus seguidores hicieron comentarios desagradables en fotos publicadas en las redes sociales en las que la chica salía con maquillaje y uñas largas, aunque todavía se le consideraba del sexo masculino.



El atleta reiteró en la entrevista que está "muy orgulloso de Zaya como líder" en su comunidad y entre sus hermanos Kaavia James, de 15 meses; Xavier Zechariah, de 6 años; y Blessing Dwayne, de 18.



Precisamente este "show" en el que el basquetbolista reveló la nueva condición de su hija es conducido por Ellen DeGeneres, la comediante y presentadora que hizo historia al declararse públicamente lesbiana en su serie de televisión en abril de 1997.



Ahora Zaya se une a la lista de los hijos de famosos que han decidido vivir públicamente un cambio en su identidad sexual.



Chaz Bono, nacida Chastity, es producto del matrimonio de la cantante Cher y el fallecido artista y político Sony Bono.



La cantante venezolana Karina también reveló en 2016 que su hija Hannah estaba pasando por un proceso de transformación sexual y que sería identificado con pronombres masculinos y con el nombre de Xander.EFE