Hijo de Andrea Bocelli canta balada de “El Rey León” para un disco de Disney

Por: Reuters 08:00 AM / 29/05/2020

Matteo Bocelli, el hijo del renombrado tenor italiano Andrea Bocelli, lanzó este viernes 29 de mayo una nueva versión de “Can You Feel the Love Tonight”, la balada de la película El Rey León, el primer sencillo de un álbum de versiones clásicas de temas de Disney.

El álbum Disney Goes Classical saldrá en octubre, dijeron Walt Disney Co y Decca Records, de Universal Music Group, en un comunicado.

El disco presenta canciones de películas de Disney que incluyen a El Libro de la Selva, Frozen y Aladino y música de la Royal Philharmonic Orchestra. Entre los intérpretes también está la soprano Renee Fleming.

Bocelli, de 22 años, había cantado anteriormente un dueto con su padre, “Fall on Me”, que estuvo en los créditos finales de la película de Disney de 2018 “The Nutcracker and The Four Realms”.

“Can You Feel the Love Tonight” fue escrita por Elton John y Tim Rice y ganó un Oscar a la mejor canción original en 1994.