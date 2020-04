Harry y Meghan anunciaron el nombre de su nueva fundación: Archewell

Se trata de una antigua palabra para 'fuerza y acción'. Pero también es un guiño a su hijo Archie.

Por: Agencias 09:16 AM / 08/04/2020

A una semana de su salida oficial de la monarquía británica, Harry y Meghan Markle anunciaron el nombre que llevará su nueva organización sin fines de lucro. A ella se estarán dedicando en sus nuevas vidas financieramente independientes de la casa real.

'Archewell' es el nombre que la pareja eligió para la organización que al parecer tendría varias áreas diferentes. Entre ellas se incluirían sitios web, películas, e incluso sus propios premios. Esto de acuerdo con la solicitud de marcas registradas que se presentó en Estados Unidos y a la que tuvo acceso The Guardian.

Los exduques no tenían contemplado anunciar el nombre en estas fechas de crisis y esperaban lanzar su fundación más adelante. Sin embargo, a través de un comunicado Harry y Markle debieron confirmar el nombre.

"Al igual que ustedes, nuestro foco está en apoyar los esfuerzos para hacer frente a la pandemia mundial del Covid-19. Pero ante la filtración de información nos sentimos obligados a compartir la historia de cómo llegamos a esto", dijeron en la declaración.

La pareja indicó que antes del nacimiento de su hijo tenían en mente que 'Arche', que significa fuente de acción, podría ser un concepto para una futura organización de caridad. Sin embargo, con la llegada del pequeño se convirtió en la "inspiración para el nombre de su hijo".

"Hacer algo con sentido, algo que importe. Archewell es un nombre que combina una antigua palabra para fuerza y acción, y otra que evoca los recursos que cada uno de nosotros tenemos. Esperamos lanzarla cuando sea el momento adecuado", señalaron.

Los duques ya no podrán utilizar su marca 'Sussex Royal' con la que hasta ahora se identificaban, al no ser parte de la realeza y no poder asociar su identidad con el término Royal.

A pesar de que los medios ingleses filtraron supuestos destinos que tendría la nueva marca, no se sabe qué es lo que realmente hará la pareja con su organización.