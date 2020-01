Hallaron muerta a estrella de MTV Alexis Eddy

La actriz, de solo 23 años, se dio a conocer por el reality ¿Are you the one? en el que los concursantes trataban de encontrar pareja en una isla.

Por: Agencias 07:05 AM / 10/01/2020

Alexis Eddy, una de las estrellas más queridas de MTV, fue hallada muerta en su apartamento de West Virginia, en Estados Unidos. Tenía solo 23 años.

La joven se dio a conocer por el reality ¿Are you the one?, grabado en el 2017, en el que varios solteros intentaban encontrar el amor en una isla paradisíaca, y si todos duraban las 10 semanas recibían un premio de 1 millón de dólares.

Hasta los momentos no se sabe cuál ha sido la causa de la muerte de la chica ya que aún está muy reciente y la investigación sigue todavía abierta. Sin embargo, todo apunta a que fue un paro cardíaco. A pesar de ello, la policía de Mannington no ha querido revelar si el ataque al corazón fue por causas naturales o debido a otro factor.

Eddy fue una de las grandes protagonistas del reality debido a su fuerte carácter y a la historia familiar que desveló, sobre una prima suya que estaba en prisión condenada por varios asesinatos.

Además, en redes sociales siempre mostró que consumía sustancias tóxicas, aunque en los últimos meses habría declarado "estar limpia".