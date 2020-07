HBO quiere continuar "Juego de tronos" con secuela en formato de miniserie

La producción tendría intenciones de contar nuevamente con los actores Kit Harington y Emilia Clarke.

La cadena televisiva HBO tendría entre sus futuros proyectos el desarrollo de una secuela para "Juego de tronos" en formato de miniserie que continuaría lo visto en el final de la exitosa producción transmitido en mayo de 2019.

De acuerdo con We Got This Covered, la red quiere corregir los errores de la producción pasada, que dejó decepcionados a los fanáticos, desarrollando una segunda parte que no está confirmada, pero sí en discusiones.

Luego de la transmisión del último episodio de la octava temporada de Juego de Tronos, fueron muchos los comentarios en contra, mencionando la mayoría que se sintió apresurado y faltó desarrollo para muchos personajes y anécdotas.

Posiblemente, HBO buscaría reivindicarse con una miniserie que brinde un nuevo vistazo a Poniente y a lo que sucedió con personajes como Sansa, Arya, Bran, Jon y Tyrion. Además, el medio reportó que el canal espera que Kit Harington, Emilia Clarke y el resto del elenco regrese.

Como recuerdan los seguidores, Jon Snow (Harington) mató a Daenerys Targaryen (Clarke) en el final de la serie, lo que llevó a Bran Stark a desterrarlo de los Siete Reinos; sin embargo, aparentemente, HBO quiere que los dos actores vuelvan y quizás la trama pueda abordar el regreso de Daenerys a la vida de alguna forma.

Mientras se confirma esta información, HBO sí anunció que el universo de Juego de Tronos regresará con una serie precuela llamada House of the Dragon enfocada en el pasado de la familia Targaryen.