HBO anuncia la adaptación televisiva The Last of Us

Craig Mazin, creador de la miniserie Chernobyl, está a la cabeza del proyecto.

Por: Jhoanna Rossell / Pasante 06:48 AM / 12/03/2020

HBO y Sony anunciaron una serie que adaptaría la historia de The Last of US, uno de los videojuegos más aclamados de la última década. En ella participa Neil Druckmann, creador del juego, y Craig Mazin, creador de la miniserie Chernobyl.

Esta adaptación televisiva live-action del videojuego reemplazará la adaptación al cine planeada desde hace mucho tiempo. Poco se sabe de la serie, excepto que adapta la historia original, en la que el protagonista, Joel, debe escoltar a la joven Ellie en un viaje por Estados Unidos controlado por rebeldes. El mundo es postapocalíptico, con la sociedad diezmada por un hongo que controla a los humanos convirtiéndoles en zombis.

Mazin confirmó que Ellie continuará siendo gay en la serie tal y como es en los juegos, cosa que entusiasmó a los fanáticos del juego.

El argentino Gustavo Santaolalla será el encardo de poner música a la serie, pues es el autor de la banda sonora de los dos juegos y su sonido está muy asociado a The Last of Us. “¡Esto es emocionante! Más allá de dar su increíble talento musical a The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla se une para llevar The Last of Us a HBO”, confirma Druckmann en Twitter.

Santaolalla tiene numerosas colaboraciones en cine y series, desde 21 gramos, Amores perros, Brokeback Mountain, Babel o la serie Narcos: Mexico, entre otras producciones.

The Last of Us Part II llega en los próximos meses a PlayStation 4 y sigue la historia, pero esta vez Ellie es la protagonista, más adulta y preparada para el combate. HBO también ha comentado que quizás se añadan algunos elementos de la secuela, aunque desconocemos cuáles.