Gwyneth Paltrow revela el verdadero origen de la vela con aroma a su vagina

Por: EFE 02:59 PM / 23/01/2020

La actriz y empresaria estadounidense Gwyneth Paltrow reveló la pasada noche las razones por las que decidió lanzar al mercado una vela aromatizada llamada "Esto huele como mi vagina", que le ganó severas críticas en las redes sociales.



“Nos reímos mucho con eso, pero también fue una acción punk rock (contracultura)”, dijo Paltrow en una entrevista en el programa nocturno de televisión “Late Night”.



“Creo que las mujeres, muchas de nosotras, hemos crecido con cierto nivel de vergüenza en torno a algunas partes de nuestro cuerpo, así que esto es una vela un poco subversiva en nombre de todas nosotras”, agregó.



La estrella lanzó a la venta su polémico producto a principios de este año en su sitio web Goop, y a pesar de que los comentarios en las redes sociales fueron mayoritariamente negativos y que tenía un precio de 75 dólares, se agotó en pocos días.



Paltrow bromeó con que la descripción de la vela puede haber ayudado a su éxito.



"Esta vela está hecha con geranio, bergamota cítrica y cedro yuxtapuestos con rosa de Damasco y semilla de Abelmosco que nos hace pensar en fantasía, seducción y un calor sofisticado (...) "un aroma divertido, hermoso, sexy y maravillosamente inesperado", rezaba su texto promocional.



El aroma floral que la actriz trabajó con el perfumista Douglas Little pretendía ser, en un principio, una fragancia, pero cuando Paltrow lo olió por primera vez, exclamó: "uh.. esto huele como mi vagina", y terminó convirtiéndose en la ahora famosa vela.



Además de su faceta como actriz, Paltrow es conocida por su polémica faceta de "gurú" de estilo de vida que ahora quiere dar a conocer de primera mano al público en su último proyecto: "The Goop Lab", una serie documental en Netflix que se estrenará el 24 de enero.



Según el periódico The New York Times, su compañía Goop, fundada en 2008 e inicialmente ideada como un boletín con consejos sobre bienestar, evolucionó hasta convertirse en una empresa valorada en 250 millones de dólares (unos 225 millones de euros) donde ahora además vende productos de moda, cosmética y libros, entre otros.