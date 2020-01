Gwyneth Paltrow lanzó una vela inspirada en el olor de su vagina

¿ Usted se anota? Cuesta 78 dólares. La polémica idea nació como una broma, pero ahora es un éxito de ventas.

Por: Agencias 02:00 PM / 13/01/2020

En lugar de tratar de luchar contra la reputación de excéntrica que se ha ganado gracias --o por culpa de-- los artículos y tratamientos que recomienda a través de su portal Goop, Gwyneth Paltrow ha decidido abrazar por completo ese título y seguir monetizándolo con nuevas apuestas, como la vela que ha puesto recientemente a la venta y de la que ya se han agotado todas las existencias pese a su precio de 78 dólares.

El nombre que le ha puesto a este último producto, que aparece en letras mayúsculas sobre un fondo blanco tanto en el embalaje como en el recipiente de cristal, lo dice todo: "Esto huele como mi vagina".

En la descripción que se ofrece en la página web de la compañía, se explica que esta curiosa idea nació como una broma entre el experto en perfumes Douglas Little y la estrella de Hollywood mientras colaboraban en la creación de una fragancia. En una de sus reuniones, la actriz no pudo contenerse cuando su amigo le mostró una de las opciones en que estaba trabajando y exclamó: "Vaya... me recuerda a cómo huele mi vagina".

En lugar de tomárselo como una ofensa, a Douglas le pareció una comparación divertidísima y de ahí acabaría surgiendo un aroma divertido, sexy y poco usual a base de geranio, bergamota cítrica y cedro yuxtapuestos con notas de rosa de Damasco y semillas de hibisco que han utilizado para la polémica vela, que puede reservarse ahora con antelación para no quedarse sin una cuando vuelvan a estar disponibles.