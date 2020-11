Guillermo del Toro: "Vivimos momentos de devastación y división en el mundo"

Durante el diálogo virtual que mantuvo Del Toro con Cuarón en "Monstruos y silencios: narrativas para un siglo turbulento", los creadores mostraron su preocupación por los jóvenes y las condiciones tan complicadas con las que enfrentan la vida.

Por: EFE 08:49 AM / 14/11/2020

"Estamos viviendo un momento de devastación y de división (en el mundo), constantemente nos están diciendo todo lo diferentes que somos, hay una destrucción de la unidad muy fuerte", expresó del Toro sobre uno de sus temores actuales en torno del rumbo que ha tomado el poder a escala mundial.







Durante el diálogo virtual que mantuvo Del Toro con Cuarón en "Monstruos y silencios: narrativas para un siglo turbulento", los creadores mostraron su preocupación por los jóvenes y las condiciones tan complicadas con las que enfrentan la vida.







Pese a ello, el director de "Roma" (2018) resaltó que se trata de una generación con la posibilidad de "pensar lo impensable".







"Es una generación que es muy vibrante y con todas las adversidades que está viviendo está encontrando posibilidades y de ahí ellos pueden pensar lo impensable, nosotros desde el punto de vista del miedo no lo vamos a pensar", destacó Cuarón.







La conversación se fue tejiendo a partir de un recuento de sus propias vidas, sus recorridos profesionales, sus éxitos y sus derrotas, así como sus nuevas aspiraciones a la hora de hacer cine.







"Lo que yo busco son dos cosas, la vida y los otros", aseguró Del Toro sobre sus intenciones actuales, mientras que Cuarón hizo énfasis en su interés por el conjunto simbólico de las películas más allá de los detalles narrativos y técnicos.







Durante el diálogo guiado por el doctor Gabriel Vallejo, de la Universidad de Guadalajara y el Grupo Solidario Ubuntu A.C., los cineastas también resaltaron momentos importantes de su amistad.







Entre ellos, la vez que del Toro impulsó a Cuarón a hacer "Harry Potter y el prisionero de Azkaban" en el 2004, o el viaje que ambos realizaron en automóvil de Francia a Italia donde mantuvieron conversaciones que resonaron en su quehacer artístico.







"Mi amistad con Alejandro y contigo (Cuarón) ha sido esencial, es una confirmación de que al final de la vida lo único que te quedan son los compas (amigos) y el pacto entre los tres es siempre decir la neta (verdad), muchas veces de manera abrupta", apuntó del Toro.







En el 2017 Del Toro se hizo acreedor a sus primeros dos Premios Oscar en las categorías más importantes por su trabajo en "The Shape of water" (2017).







Además, se ha convertido en uno de los directores mexicanos más queridos por el público por su constante labor social, sus duras críticas ante las injusticias y los gobiernos, así como por su interés por impulsar la cultura en México con la creación de becas y apoyos a jóvenes que buscan espacio en la industria cinematográfica.







Por su parte Cuarón, cuenta con cinco estatuillas de los premios de la Academia por dos de sus películas más recordadas, Gravity (2014) y la multigalardonada Roma (2018), cinta que, entre otras cosas, tuvo repercusiones en las leyes mexicanas para garantizar los derechos de las trabajadoras domésticas y se convirtió en un emblema contra el racismo y el clasismo en México.







La charla entre ambos directores se llevó a cabo en medio del evento Inconscientes posmodernos y lo recaudado será a beneficio del Grupo Solidario Ubuntu AC y la AMPAG.







Para quienes no hayan podido seguir la transmisión, habrá un segundo pase en el mismo evento virtual el próximo domingo a las 16.00 horas (22.00 horas GMT).