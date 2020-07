Guantes de Rocky y un traje de Darth Vader a subasta en Hollywood

Dos autos de Leonardo Di Caprio y Brad Pitt en "Érase una vez en Hollywood' también serán puestos a la venta.

Por: AFP 05:40 PM / 15/07/2020

El casco de combate de Maverick, el sable láser de Obi-Wan Kenobi, los guantes de Rocky y una nave de más de tres metros de "Alien - El octavo pasajero" serán subastadas en Los Ángeles el mes que viene.

La venta de cientos de legendarios accesorios de películas de Hollywood será transmitida en línea el 26 y 27 de agosto, e incluirá además artículos de las películas de Indiana Jones y de 'El fugitivo Josey Wales', de Clint Eastwood.

Un modelo gigante de "Nostromo", el remolcador interestelar en el que se desarrolla el clásico de Ridley Scott "Alien", espera ser vendido entre 300.000 y 500.000 dólares.

Construido principalmente de madera y acero, fue usado para tomas de exteriores filmadas por el propio Scott, que lo hizo "repintar de gris oscuro y envejecerlo extensamente para implicar décadas de viajes al espacio profundo", dijeron los organizadores del evento, Prop Store.

Como muchos de los artículos que serán subastados, el modelo de nave perteneció previamente a un miembro del equipo de filmación.

Fue restaurada para su venta después de haber sido encontrada envuelta en plástico en un patio trasero hace 15 años.

"Este es el modelo principal de miniatura de 3,3 metros que se usó en el rodaje de la película", dijo a la AFP Brandon Alinger, jefe de operaciones de Prop Store LA.

"Y eso es lo que los coleccionistas buscan: cosas de películas con las que crecieron, películas que aprecian".

Otros artículos de cine de ciencia ficción de gran valor que estarán en la subasta incluyen un par de guantes de Rocky Balboa, un traje completo de Darth Vader --uno de los cinco usados para promocionar la primera película de Star Wars-- y una empuñadura de sable láser usada por Ewan McGregor en la precuela "El ataque de los clones".

Hay expectativas de que un casco de avión caza real usado por el Maverick de Tom Cruise en "Top Gun" se ubique en unos 70.000 dólares.

El casco es personalizado con el nombre del personaje, como lo son los guantes de boxeo usados por Sylvester Stallone en la "Rocky" original.

El Cadillac Coupé De Ville amarillo de Leonardo DiCaprio y el deportivo azul Karmann Ghia de Brad Pitt de "Once Upon a Time in Hollywood" también estarán en venta. Se espera que por estos vehículos se obtegan entre $ 20.000 y $ 55.000.

Y en una rara venta, el medallón de bronce original de "Ra" usado por Indiana Jones para revelar la ubicación del Arca de la Alianza en "En busca del arca perdida", también irá a subasta. El artículo, un regalo del gerente de construcción de la película a un amigo de la familia, debe venderse por hasta 150.000 dólares.