Grandes filmes de Hollywood no incluyeron personajes trans por tercer año consecutivo

Por: Reuters 02:35 PM / 16/07/2020

Hollywood incrementó el número de personajes gay o bisexuales en las películas del 2019, pero la mayoría solo tuvo un tiempo breve en pantalla y no hubo ningún personaje transgénero, según un sondeo difundido este jueves 16 de julio.

El Índice de Responsabilidad del Estado de Glaad, un grupo de defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ, mostró que los 118 filmes lanzados por los principales estudios de Hollywood en el 2019, solo 22 (18,6%) tuvieron personajes LGBTQ, incluyendo a películas como “Bombshell”, Rocketman", “Judy” y “Booksmart”.

Esto marcó un ligero aumento sobre el 2018 (18,2%) y fue el mayor porcentaje de películas con inclusión de géneros en los ocho años de la encuesta anual de Glaad.

No obstante, la organización no encontró personajes transgénero por tercer año consecutivo, a pesar de la creciente visibilidad de la comunidad trans en programas de televisión como Pose, Supergirl y The L Word.

También expresaron su decepción por el bajo perfil dado a los personajes LGBTQ en los principales filmes del año pasado. Solo nueve de las 22 películas inclusivas que Glaad tuvieron un personaje LGBTQ con más de 10 minutos de tiempo de pantalla, mientras que más de la mitad tuvieron menos de tres minutos.

“A pesar de haber visto un alto porcentaje récord de películas LGBTQ este año, la industria todavía tiene un largo camino por recorrer en términos de representar de manera justa y precisa a la industria LGBTQ”, dijo la presidenta ejecutiva de Glaad, Sarah Kate Elis, en un comunicado.