Gracias por esa hija: Nacho felicita a Melany en su cumple

El cantante dedicó una emotivas palabras a su pareja. Le agradeció por llegar a su vida "para llenarme, no para drenarme".

Por: Redacción web 08:43 AM / 11/12/2020

Para celebrar el cumpleaños de su pareja Melany, Nacho Mendoza publicó en su IG @nacho la primera foto de su bebé Mya junto a su mamá, a quien agradeció "por esa hija tan maravillosa".

"Te dije que llegaría el momento en que la publicaría aunque te molestaras. Hoy celebro tu vida al máximo", escribió el cantante venezolano de música urbana en un extenso mensaje en el que también dio gracias a su compañera por haber llegado a su vida "para llenarme, no para drenarme".

Nacho alude a las intensas críticas que recibió en redes sociales tras conocerse su ruptura y separación con Inger Devera, madre de tres de sus cinco hijos, para iniciar una nueva relación al lado de Melany Mille, modelo, presentadora de TV y excandidata del miss Venezuela en 2015.

"Fuiste tú quien me dio la mano y no me dejó caer aunque muchos te patearan injustamente por la espalda queriendo tumbarte a ti también. Gracias por ser fuerte por los dos".

El exitoso cantautor, siempre directo y franco en sus publicaciones y entrevistas, añadió: "Gracias por escudarte en el amor ante la guerra campal de los creadores y consumidores de dramas y fantasías basadas en suposiciones que intentaron enlodar la sinceridad de tu proceder y pusieron en tela de juicio tus valores (...) gracias a ti aprendí a entender que no se combate el odio con el odio y que el amor siempre será la mejor respuesta".

El mensaje de Nacho fue compartido por su pareja en su Instagram @millemelny.

"Gracias por esa hija tan maravillosa, tan hermosa, tan brillante, tan alegre, qué dimensión de regalo decidiste darme", expresó el artista.