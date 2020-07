Gloria y Emilio Estefan apadrinarán el nuevo show de Ismael Cala en MegaTV

Serán entrevistados en el programa inaugural este lunes 20-J, junto a José Luis Rodríguez "El Puma".

Por: Agencias 04:27 PM / 20/07/2020

Gloria y Emilio Estefan apadrinarán Cala, el nuevo show de televisión de Ismael Cala, que se estrena este lunes 20 de julio por la cadena MegaTV, con alcance a todo Estados Unidos.



"Apoyamos a Ismael porque es una persona que lleva luz y positividad al mundo, cosas que hacen tanta falta actualmente", sostuvo Emilio Estefan, quien, a nombre suyo y el de Gloria, añadió: "Lo queremos mucho y le deseamos lo mejor en el nuevo programa".



Cala, por su parte, agradeció "el honor y la bendición" de contar con el respaldo de esa maravillosa pareja del mundo del espectáculo. "Cuento con la amistad de Emilio y Gloria desde hace muchos años y han sido una ayuda imprescindible en momentos claves de mi carrera", acotó.



El show será de variedades, entretenido e informativo, con comentarios, humor, temas serios y, por supuesto, las famosas entrevistas de Ismael. Este lunes, por ejemplo, conversará, entre otros, con Gloria y Emilio, y con José Luis Rodríguez "El Puma".



En el resto de la semana inaugural habrá otras presencias de peso, como las de la cantante Natalia Jiménez, el animador Luis Chataing, la actriz Lucía Méndez, la sexóloga Antonia López, la doctora Maritza Fuentes, y el dúo reguetonero Alexis y Fido.



Ismael dijo que el programa es posible gracias a la confianza de Raúl Alarcón, propietario de MegaTV; Alberto Rodríguez, máximo ejecutivo de la cadena; José Pérez, vicepresidente de Programación; y Amer Mercado, productor ejecutivo del flamante ciclo.



"El programa posee un innovador formato que captura la magia y gran madurez periodística" de Ismael, sostuvo Pérez. Mercado, por su lado, expresó que el espacio mostrará a un Cala "ameno y divertido, que tratará de llevar un aire de esperanza a los hogares".

Ismael Cala es un estratega de vida y de negocios. Durante cinco años y medio presentó "Cala", en CNN en Español. Empresario y emprendedor social. Autor de ocho bestsellers en temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal, incluyendo El poder de escuchar y Despierta con Cala.



Nació en Santiago de Cuba (1969) y es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oriente. Es coautor del libro Beat the curve, junto a Brian Tracy. Se graduó en la Escuela de Comunicación de la Universidad de York en Toronto y ostenta un diploma de Seneca College en Producción de Televisión. Es presidente y fundador de Cala Enterprises Corporation y de la Fundación Ismael Cala.







Cala se transmitirá de lunes a viernes en los siguientes horarios:



Miami: 10:00 pm

US Nacional: 10:00 pm ET / 9:00 pm CT/ 7:00 pm PT