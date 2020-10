Gloria Trevi, Alborán, Izal y Luis Fonsi, en nuevo disco de duetos de Raphael

El álbum, que llevará por título Raphael 6.0, recogerá canciones que el artista "siempre quiso cantar" y así, además del Me olvidé de vivir que popularizó Julio Iglesias y el no menos célebre "Vivir así es morir de amor" de Camilo Sesto.

Por: EFE 09:38 AM / 28/10/2020

Pablo Alborán, Pablo López, Izal, Vanesa Martín y Luis Fonsi serán algunos de los artistas que acompañarán a Raphael en el disco de duetos y versiones que lanzará el próximo 27 de noviembre con motivo de sus 60 años en la música, tal como ha desvelado a través de sus redes.



El álbum, que llevará por título Raphael 6.0, recogerá canciones que el artista "siempre quiso cantar" y así, además del Me olvidé de vivir que popularizó Julio Iglesias y que él reinterpreta junto a Manuel Carrasco, también ha hecho suyo el no menos célebre "Vivir así es morir de amor" de Camilo Sesto, retitulado "Vivir así es vivir de amor" al lado de Gloria Trevi.



Otros temas igual de míticos que ahora sonarán en su voz son Vida Loca (con Luis Fonsi), Se nos rompió el amor (con Vanesa Martín), Lucha de gigantes (con Izal) o una versión a solas del clásico Resistiré, del Dúo Dinámico, que ha experimentado nuevos bríos durante la pandemia de covid-19.



"Raphael 6.0" tendrá un marcado perfil internacional e incluirá colaboraciones de altura de más allá de las fronteras españolas, como las de Omara Portuondo (que cantará con él "Lágrimas negras"), Natalia Lafourcade ("Agradecer la marcha"), Alejandro Fernández ("Qué bonita la vida"), Mon Laferte ("Frente a Frente") y Luciano Pereyra ("Alfonsina y el mar").



Los detalles del nuevo álbum llegan solo unos días después de que el artista anunciara también un gran concierto con motivo de sus seis décadas de trayectoria que tendrá lugar en el Wizink Center de Madrid el próximo 19 de diciembre.



Asimismo, Raphael y algunos de sus "grandes amigos" serán protagonistas de uno de los especiales navideños que emitirá la cadena pública española TVE el próximo 24 de diciembre.



No es la primera vez que el cantante graba un disco de duetos, pues ya en 2001 lanzó "Maldito Raphael", en el que unió sus voces a los de artistas como Rita Pavone, Rocío Jurado, Alaska o Jeanette.