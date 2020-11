Gilberto Santa Rosa ofrecerá el 28-N un concierto virtual navideño

"Este año, más que cualquier otro, debe estar lleno de buenas vibras, optimismo y alegría", expresó el artista en un comunicado.

Por: EFE 11:45 AM / 18/11/2020

El veterano salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa ofrecerá el 28 de noviembre un concierto virtual en el que interpretará temas navideños, con el fin de celebrar esa época llena "de buenas vibras, optimismo y alegría", informaron este miércoles los representantes del artista.







El espectáculo De Navidad con Gilberto se transmitirá a las 20.00 hora local (00.00 GMT) a través de su página web, www.gilbertosantarosa.com, informaron los portavoces del llamado "Caballero de la Salsa" en un comunicado de prensa.







"Este año, más que cualquier otro, debe estar lleno de buenas vibras, optimismo y alegría", expresó Santa Rosa en el comunicado.







El artista describió la Navidad como "una temporada para compartir, estar en familia, agradecer las cosas que vivimos durante el año y mirar positivamente el próximo año que llega".







"Así que tenemos que esparcir ese sentimiento de júbilo, contagiarnos y no dar espacio a que los retos que estamos enfrentando nos agüen la fiesta", afirmó.







"Nuestra intención es regalarle un poco de música y que el mundo tenga una prueba de lo que significa la Navidad en Puerto Rico. Los invito a que separen el día, hagan los preparativos y formen su fiesta como los tiempos exigen, en la intimidad de su hogar junto a su núcleo familiar", resaltó el artista.







Me gustan las Navidades, La fiesta no es para feos y Las Navidades más largas, entre otros icónicos temas que forman parte de su disco Una Navidad con Gilberto, producción galardonada en 2009 con un Latin Grammy, serán interpretados por el protagonista del especial.







La presentación se transmitirá desde la Hacienda Campo Rico en Carolina, municipio aledaño a San Juan.







El espectáculo será presentado por la marca Rones de Puerto Rico, del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).







Por su parte, el titular del DDEC, Manuel Laboy, resaltó que la noche del concierto "los ojos de millones de fanáticos del 'Caballero de la Salsa', disfrutarán de una velada que promete ser histórica, mientras promocionamos los rones que produce Puerto Rico y que gozan del reconocimiento mundial por su excelencia".







El espectáculo se retransmitirá también a través del canal oficial de Santa Rosa en YouTube.