Gerard Butler se enfrenta al fin del mundo en "Greenland"

Por: EFE 09:00 AM / 20/12/2020

¿Una película sobre el fin del mundo en 2020? Quizá no sea la idea más seductora, pero Gerard Butler, protagonista de "Greenland" junto a la latina Morena Baccarin, defiende que esta cinta de desastres y catástrofes sirve también de evasión para todo lo que ha sucedido este año.



"La película en sí es muy disfrutable al margen de cuándo se estrene. Para empezar, esta cinta es puro escapismo y necesitamos eso ahora mismo", aseguró en una entrevista con Efe. "Y si piensas que la pandemia es mala, al menos no es tan mala como lo que sucede en esta película...".



Con la épica hiperbólica de "300" (2006) o la acción patriótica de "Olympus Has Fallen" (2013), Butler se ha consolidado como un fijo del cine más espectacular y presenta el viernes en internet en Estados Unidos la apocalíptica "Greenland" bajo la dirección de Ric Roman Waugh.



Esta película se pone en lo peor para imaginar el letal impacto de un asteroide en la Tierra, lo que lleva a los supervivientes a una carrera a contrarreloj para alcanzar los refugios situados en la única zona a salvo del planeta: Groenlandia.





Ficción y realidad



Butler ya había coqueteado con el fin del mundo en la decepcionante "Geostorm" (2017), pero recalcó que particularmente en 2020 estas películas sobre desastres a escala mundial tienen un significado diferente.



"Resultan sorprendentes las similitudes entre lo que pasa en la película y lo que está pasando hoy en día", argumentó.



El actor señaló en este sentido que la desesperada y angustiosa historia de la familia de "Greenland" es ahora mucho más reconocible y realista por culpa de la pandemia.



"Y, aun así, está este mensaje positivo de que, sin importar cómo, venceremos de alguna manera", afirmó.



"Hay algo hermoso en empezar de nuevo, quizá de un modo mejor, más inteligente, y más sano, como familia y como humanidad -explicó-. Creo que eso es algo que te puedes llevar con el mundo que estamos viviendo hoy: ¿qué podemos sacar de estos tiempos difíciles para avanzar? Nos hemos dado cuenta de la importancia de las conexiones personales y del amor".





Desastre planetario, drama familiar



Una de las claves que Butler destacó sobre "Greenland" es el "visceral", "conmovedor" y "muy poderoso" relato que hace esta película de una familia que trata de sobrevivir a esta catástrofe.



"En último término hay un mensaje increíblemente bello e inspirador", sostuvo el actor.



La esposa de Butler en la ficción es la brasileña Morena Baccarin, una actriz conocida por series como Homeland (2011-2020) y por películas como Deadpool (2016).



"Realmente te preocupas por esta familia", dijo Baccarin.



"Tienen tantas cosas por superar... Pero son capaces de hacerlo porque se aman los unos a los otros y quieren ser una familia y sobrevivir a esta gran catástrofe", resaltó la intérprete, quien también llamó la atención de que "Greenland" es sobre "personas normales superando circunstancias extraordinarias".







Las vueltas que da 2020



Muy a su pesar, Hollywood ha tenido que acostumbrarse a los retrasos, las cancelaciones de estrenos y los lanzamientos digitales en lugar de salas debido a una pandemia que ha torpedeado todos y cada uno de los planes de los estudios de cine.



"Greenland" tampoco pudo esquivar este tormento, tanto es así que, cuando Efe participó en la promoción de esta cinta en septiembre, la intención era que la película se estrenara en la gran pantalla en EE UU a finales de año (finalmente se presentará este viernes directamente en el mercado digital).



"Creo que tenemos hambre de ir al cine ahora", reflexionó Butler.



"Es una experiencia cultural tan hermosa... Los cines, las películas... La gente uniéndose, conectando y recibiendo esa energía colectiva cuando ves algo. Cuántas veces has ido al cine para ver una película y, quizá un año después, la ves otra vez en la televisión y dices: 'Vale, eso está guay, pero fue tan genial cuando la vi en la pantalla grande...", finalizó.