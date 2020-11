Galerías de Miami se reinventan para la Semana del Arte

El Pérez Art Museum Miami (Pamm) anunció el viernes 20-N un programa virtual y gratuito para la Semana del Arte que se celebrará la primera semana de diciembre.

Por: EFE 07:50 AM / 22/11/2020

La Miami Art Week, que se celebra la primera semana de diciembre a la sombra de la poderosa Feria Art Basel, este año cancelada, se reinventa en esta edición con programas virtuales y amplias medidas de seguridad en las galerías y museos a causa del covid-19.

Así, el Pérez Art Museum Miami (Pamm) anunció este viernes 20-N un programa virtual y gratuito para la Semana del Arte que celebrará la fascinante diversidad cultural y social de esta ciudad con las exhibiciones Allied with Power y My Body, My Rules.

El programa incluye también un encuentro virtual con el arquitecto británico David Adjaye y la posibilidad de visitar en persona la muestra Allied with Power: African and African Diaspora Art, para lo cual la organización “tomó nuevas medidas de seguridad con el uso obligado de mascarillas, de geles desinfectantes y la obligatoriedad de andar en una dirección marcada”.

Asimismo, el Museum of Art and Design (Moad), en colaboración con el Miami Dade College (MDC), inaugura en la Miami Art Week la exposición multidisciplinar The Body Electric, con la obra de 59 artistas y colectivos que examinan la “relación siempre cambiante de los seres humanos con la tecnología y la interfaz ineludible entre nuestros cuerpos y las pantallas”. La entrada será libre.

En el emergente Miami Design District y en el más bohemio de la ciudad, Wynwood, muchos galeristas, lejos de arrugarse ante la adversidad, quieren aportar propuestas de interés.

Así, la galería Markowicz Fine Art, en el corazón del Design District, apuesta por la pareja franco-brasileña de artistas Pop Art Leo & Steph, y, en Wynwood, el restaurante Buya Izakaya expondrá la obra del artista brasileño Tiago Magro con un cóctel de recepción el primero de diciembre.

Hoteles como el Shelborne South Beach presentará, en colaboración con el Museum of Graffiti, la obra Symbiosis, del creador multidisciplinar Gustavo Oviedo.

Por su parte, la artista local de origen jamaicano Jacqueline Gopie, presentará su colección Freedom to Play, en el hotel Copper Door B&B.

Al igual que museos, galerías y colecciones privadas de la ciudad, ferias como Scope y Art Miami ya han anunciado que ofrecerán también en esas fechas muestras virtuales, todo con tal de evitar el parón cultural por la pandemia, o al menos paliar su devastador efecto en las artes.

La organización Art Basel anunció en septiembre pasado la cancelación de su feria anual en Miami Beach (del 1 al 6 de diciembre), como consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia de la covid-19.

En su edición de 2019, la organización reportó que la feria fue visitada por unas 93.000 personas, que disfrutaron las obras de 4.000 artistas de 35 países, distribuidos en 290 galerías.