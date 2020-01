Gal Gadot y Timothée Chalamet, entre los presentadores de los Óscar

La Academia de Hollywood anunció este martes los nombres de nuevas celebridades que subirán al escenario para presentar y entregar los premios.

Por: EFE 08:11 AM / 29/01/2020

Gal Gadot, Timothée Chamalet, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos y Mark Ruffalo son algunos de los intérpretes que presentarán en la próxima gala de los Óscar, que se celebrará en el Dolby Theatre de los Ángeles (EE.UU.) el 9 de febrero.



La Academia de Hollywood anunció este martes los nombres de nuevas celebridades que subirán al escenario para presentar y entregar los premios y las actuaciones, una lista que también incluye a Zazie Beetz, Will Ferrell, Mindy Kaling, Kelly Marie Tran y Kristen Wiig.



"Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a estos talentosos artistas para celebrar las películas de este año. Cada uno aporta su propia energía y atractivo únicos a nuestra audiencia global", dijeron los productores de la ceremonia de los Óscar, Lynette Howell Taylor y Stephanie Allain, en un comunicado.



Además, fuentes de la organización citadas por The Hollywood Reporter indicaron que la academia planea rendir tributo al fallecido Kobe Bryant durante la ceremonia, después de que en el tradicional almuerzo de nominados se guardara un minuto de silencio por el exbaloncestista que ganó un Óscar en 2018 como productor de un corto.



Anteriormente, la Academia informó de que los ganadores de los Óscar del año pasado, Rami Malek, Olivia Colman, Mahershala Ali y Regina Kings, participarían en la gala, que de nuevo no contará con un único maestro de ceremonias.



"Nos encanta la tradición de contar con los actores ganadores del año anterior sobre el escenario para celebrar los logros de sus compañeros, y estamos emocionados de dar la bienvenida a estos cuatro grandes talentos", dijeron Taylor y Allain.



Según la organización de estos importantes premios, en las próximas semanas se anunciarán el resto de estrellas que intervendrá en la ceremonia.



Por segundo año consecutivo, la edición de 2020 de los Premios Óscar no contará con maestro de ceremonias, tal y como confirmó Karen Burke, presidenta de ABC, la cadena de televisión que los organiza y transmite en EE.UU.



La ejecutiva explicó que la gala sin un conductor principal "funcionó el año pasado", por lo que se acordó mantener ese formato.



En 2019 la Academia de Hollywood decidió eliminar la figura del presentador después de que el elegido para hacerlo en esa edición, el comediante Kevin Hart, renunciara a la designación en medio de una controversia por comentarios homófobos que había publicado en Twitter años atrás.



Unos Óscar sin presentador era algo que no ocurría desde hacía 30 años, pero la crítica vio con buenos ojos el transcurso de la ceremonia de 2019 y, ahora, otras ceremonias de premios, como los televisivos Emmy, han optado por seguir el mismo formato.