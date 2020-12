Gaby Spanic se despidió de 'Dancing with the stars': ¡Gracias, Hungría!

La actriz venezolana llegó a la final del concurso y, aunque no ganó, brilló con luz propia en el programa.

14/12/2020

"Hoy me siento la gran ganadora de la noche, sin importar cuáles sean los resultados (..) Gracias, Hungría, dejaré parte de mi corazón en este país". Con estas emotivas palabras, Gaby Spanic se despidió el domingo 13-D del programa Dancing with the stars en ese país, donde la actriz venezolana es una auténtica diva gracias a sus telenovelas.

La protagonista de "La Usurpadora" llegó a la final del concurso de baile y, aunque no ganó, brilló con luz propia en el programa, en la que fue invitada de lujo y donde dejó atónitos a sus fans europeos con sus presentaciones en la pista.

“Quise tomarme estos minutos para escribirles antes de salir al escenario. Hoy me siento la gran ganadora de la noche, sin importar cuáles sean los resultados. Se que no soy una gran bailarina, pero su apoyo ha sido tan importante, que me han llevado a sacar la mejor versión de mí”, escribió Spanic en su Instagram @gabyspanictv.

Después agradeció al canal de televisión y a todo el equipo de producción “por llenarme de atenciones y un trato tan respetuoso”.

“Gracias a cada uno de mis compañeros por hacerme sentir que soy una más de Uds., por llenarme de cariño y fortaleza en los momentos más complejos”, dijo, seguramente recordando la pérdida de su madre.

“Gracias Hungría, dejaré parte de mi corazón en este país, y me regresaré a casa llena de la satisfacción de sentirme tan amada y querida por ustedes, ese premio es invaluable. Los amo a tiempo total”, agregó la venezolana, que tiene más de 33 años de trayectoria en la televisión.

"Vienen otros proyectos después, vienen muchas cosas interesantes. Son bendiciones para mí de Dios porque tenía casi cinco años sin trabajar en la televisión, solamente hacía puro teatro. Es una bendición de Dios todo lo que va a pasar conmigo acá en Europa”, añadió la artista.