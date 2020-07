Gaby Espino será imagen de Amazon para el mercado latino

El regreso a la música de Tina Turner... esto y más en ¡OMG! Full Entertainment.

Por: Carlos Camargo 09:00 AM / 18/07/2020





La actriz y animadora venezolana Gaby Espino acaba de firmar con Amazon, como parte de una estrategia del gigante del comercio electrónico para llegar a los hispanohablantes de Estados Unidos.

“Es realmente de agradecer que una empresa como esta, en momentos de pandemia, esté ofreciendo ideas para la comunidad latina, sin costo y en español”, indicó Gaby Espino, quien es la imagen en Amazon de la campaña Campamento Prime, una iniciativa de la empresa donde hay ideas de actividades para realizar con niños.

Tina Turner regresa a la música





La cantante TIna Turner y el músico noruego DJ Kygo lanzan el remix de What's Love Got To Do With It.

A sus 80 años, Tina Turner regresa a todo dar y en forma. What’s Love Got To Do With It, es uno de sus clásicos que formó parte de su disco Private Dancer, lanzado en 1984.

J Balvin presentó capítulo de Next Game Changers



El cantante colombiano J Balvin en compañía de Buchanan´s presentaron juntos el tercer capítulo de la serie The Next Game Changers. El episodio está disponible a través del canal de YouTube de Buchanan's México, así como en la plataforma de Cinépolis KLIC. En el tercer capítulo de la serie, J Balvin decide sacar a los Next Game Changers de su zona de confort poniendo a prueba su capacidad y talento arriba del escenario.





"Despierta América" en apuros por el covid-19





Los animadores y personal del espacio matutino de Univisión Despierta América están en cuarentena. Todos están en apuros desde que se supo que Alan Tacher diera positivo al coronavirus.

Alan Tacher y su esposa Cristi fueron contagiados y la seguridad del programa mandó a todos los talentos a su casa en cuarentena.

Francisca Lachapel realizó el programa desde su hogar. Clarissa Molina, quién también tiene covid-19, habló de su situación, pues para cuidar a los compañeros todos están aislados y se realizarán la prueba. Karla Martínez no apareció y Raúl González tuvo que hacer todo el programa prácticamente solo, con un poco de ayuda de Carlos Calderón, quién se enfocó en otros segmentos.











Rummy Olivo y Miguelito Díaz celebran nominación al Pepsi Music





Pepsi Music anunció que tiene abiertas las votaciones para nominados a la octava edición de los Premios Pepsi Music. Este año hay más de 270 postulados para este galardón que honrará lo mejor de la música hecha en el país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

En esta oportunidad la cantante llanera Rummy Olivo junto a su partner Miguelito Díaz están nominados al premio Pepsi Music como Mejor video de música llanera. El video ilustra el tema en conjunto Mi sexto sentido.