Fundación Michael Jackson dona $300.000 para luchar contra coronavirus

Por: EFE 09:49 AM / 25/03/2020

The Michael Jackson Estate (el fondo que gestiona la herencia del artista) ha donado 300.000 dólares (unos 277.000 euros) para ayudar en la lucha contra el coronavirus en tres comunidades que han sido fuertemente golpeadas, los músicos, Broadway y Las Vegas.



La donación irá a tres organizaciones, Broadway Cares, Three Square Food Bank (el mayor banco de alimentos del sur de Nevada) y MusiCares, que recibirán 100.000 euros cada una, ha informado un comunicado de The Michael Jackson Estate.



"Este virus ataca el corazón de las comunidades a las que nos sentimos más cercanos. Hemos sabido que el legendario Manu Dibango, ("Wanna Be Startin’ Somethin ") falleció por el virus", dijeron los codirectores del fondo, John Branca y John McClain.



Y "otros artistas y personal de apoyo en la música y en Broadway están enfermos o se han quedado sin trabajo y se enfrentan a un futuro incierto. Y en Las Vegas, que siempre recibió muy bien a Michael Jackson, se ha cerrado toda la ciudad, dejando a miles de trabajadores y sus familias devastados y sin ingresos".



Un tercio de la donación, inspirada por "el espíritu de generosidad de Michael", se destinará a Nueva York, donde ya hay un grupo de 20 productores de Broadway que se han unido y han recaudado 1 millón de dólares.



El dinero "ayudará a garantizar que los que están en el escenario y detrás de él reciban atención médica, asistencia financiera de emergencia y asesoramiento durante y después de esta crisis", explicó el director ejecutivo de Broadway Cares, Tom Viola.



En Las Vegas se destinarán los 100.000 dólares a proporcionar 3000.000 comidas a los necesitados, en el marco del trabajo del Three Square Food Bank.



Ya antes de la pandemia, uno de cada ocho habitantes del sur de Nevada sufrían inseguridad alimentaria y esa cifra está aumentando exponencialmente.



La última parte de la donación será para la Academia de Grabación y MusiCares, que ayudan a sobrevivir a los miembros de las industria musical que no tienen recursos.