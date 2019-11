Frozen 2 rompe marcas para películas animadas en su debut en taquilla

AP

Seis años después de que Frozen desató una tormenta de nieve de la cultura pop, la secuela de las aventuras de Elsa, Anna y Olaf debutó en las taquillas con 127 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y 350,2 millones en el mundo.

El estreno de Frozen 2 de Walt Disney superó varias marcas: fue el fin de semana más taquillero de cualquier película animada; logró un nuevo récord en Estados Unidos y Canadá para una película animada estrenada fuera de la temporada de verano, y es el mejor debut para cualquier lanzamiento de Walt Disney Animation Studios.

Disney estrenó la película una semana antes del Día de Acción de Gracias y por eso se prevé otro buen empujón para la segunda semana, cuando será feriado y los niños no irán a las escuelas. La primera parte de Frozen se estrenó en este feriado, acumulando 93 millones de dólares en cinco días y 67 millones en el fin de semana de tres días.

Una sensación

Sin embargo, el filme original rápidamente se convirtió en una sensación, permaneció entre los 10 primeros lugares durante 17 semanas y al final recaudó 1.270 millones de dólares. Impulsada en parte por la exitosa canción Let it Go, Frozen engendró una oleada de mercancías, un número incalculable de vestidos de Elsa y un musical de Broadway. Ganó dos Oscar: la mejor película animada y canción original.

Igualar ese total no será fácil, pero Frozen 2 tiene una ventaja inicial. Cathleen Taff, jefa de distribución de Disney, admite que hay un “listón alto” establecido por Frozen, pero confía en el enorme atractivo de la película.