Fotos/ Una reina sorda lleva el mensaje de inclusión al Miss Universo Colombia

Jenifer Pulgarín, de 25 años, es estudiante de administración ambiental.

Por: EFE 11:00 AM / 13/11/2020

Jenifer Pulgarín Candelo, quien llegó a Barranquilla con la aspiración de ser escogida como la representante de Colombia al concurso de belleza de Miss Universo, tiene una característica que la diferencia sustancialmente de las otras 29 participantes: es sorda de nacimiento.







Para esta modelo y estudiante de administración ambiental nacida hace 25 años, lo importante es concientizar al mundo entero sobre la importancia del mensaje de inclusión en nuestras sociedades, donde las personas con algún tipo de discapacidad son ignoradas y relegadas a un segundo plano.







"Es importante que los gobiernos promuevan una mayor inclusión de las personas sordas, pero lo es más que haya más sensibilización de las personas oyentes, porque muchas veces no saben cómo tratar a las personas con discapacidad auditiva y terminan relegándolos e ignorándolos", declaró a Efe.







Pulgarín, que representa al departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, aunque nació en la ciudad de Pereira (centro-oeste), ganó en 2017 el concurso Miss Sorda Colombia y como modelo representó al país en el Desfile Internacional de Moda para Sordos, realizado en Italia.







Cumplir las metas





Es la menor de tres hermanos y desde pequeña expresó a su familia no solamente el deseo de participar en reinados de belleza, sino demostrar que las personas sordas también pueden superar los obstáculos y alcanzar las metas que se propongan.







"Hice cinco semestres de ingeniería de sistemas y ahora estoy estudiando administración ambiental porque creo que es una carrera que va más acorde con mi personalidad y mis intereses. Me encanta la investigación y he podido lograr un buen entendimiento con los docentes", expresa en lenguaje de señas.







Con el tema de la educación como pilar de los procesos de inclusión, Jenifer considera que desde cuando nace un niño con algún tipo de discapacidad se deben hacer las adecuaciones para su inclusión real en la sociedad.







"Es importante que los niños sordos puedan ingresar a una edad adecuada al colegio, no tan tarde y también en las universidades se pueden presentar deficiencias y también ocurre que para las personas sordas hay más dificultades en el mercado laboral", anotó.







En su opinión, lo importante es que "todos debemos estar atentos para el reconocimiento de las personas con alguna discapacidad y sus necesidades. Somos un país en el que todos somos iguales y es necesario que se creen las condiciones para la interacción entre las personas sordas y oyentes".







Estrategias de inclusión







Sobre su propósito en el reinado, Pulgarín insiste en que es importante que "las personas oyentes sepan qué siente una persona sorda, qué es lo que desea y qué es lo que espera para su futuro. Hay muchas debilidades en la parte educativa y es necesario que se desarrollen más proyectos que permitan mejorar la comunicación con las personas sordas".







Luego de muchos años en que la representante de Colombia era escogida en el concurso nacional de la Belleza de Cartagena, este año se realizará el próximo lunes 16 de noviembre, en el Pabellón de Cristal de Barranquilla.







Una de las grandes novedades del concurso de belleza es que una de las 16 semifinalistas será elegida por voto popular a través de redes sociales.







Las restantes 15 candidatas serán seleccionadas de acuerdo con su desempeño en las diferentes actividades preliminares y en su entrevista final con el jurado calificador.