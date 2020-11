Fotos/ Dangond en el "Guatapurí": No me gusta sentirme como un robot

El concierto a orillas del famoso río se extendió más de 5 horas. Cantó sus éxitos junto a tres acordeoneros: Lucas Dangond, Rolando Ochoa y Román López.

Por: Agencias / Fotos @CesarNoticias1 / @silvestredangond 01:00 PM / 22/11/2020

Más de cinco horas cantó Silvestre Dangong a sus seguidores, a orillas del río Guatapurí, en Valledupar. La presentación, transmitida en redes sociales, lo llevó a las tarimas, de nuevo, tras 9 meses en pausa por la pandemia.

El concierto, describe El Heraldo de Barranquilla, este domingo 22-N fue en dos tandas. La primera al lado de su actual compañero de fórmula, Lucas Dangond, y la segunda respaldado por las notas de Román López, quien en 2002 fue su primer cómplice de aventuras.

El show culminó con Rolando Ochoa con quien grabó el álbum La novena batalla.

Los temas que han marcado su carrera fueron escuchados por el silvestrismo entre las 8:20 pm de este sábado 21-N hasta la 1:45 de la madrugada de este domingo.

Trajeado de blanco y con un ramo de rosas rojas, el artista nacido en Urumita apareció en escena cantando su más reciente reciente, ‘Las locuras mías’, del compositor Omar Geles.

“No me gusta sentirme como un robot, me hace falta mi gente, esto es duro, pensé que iba a ser más fácil, pero no es así. Ojalá esta pandemia pase pronto para que puedan estar aquí conmigo”, dijo el cantante en medio de la presentación.

Dangond, en este concierto, fue cómplice de un hermano de Geles, Juancho, quien le propuso matrimonio a su novia. Mientras el sí de la mujer surgía, el cantante recordó el tema Cásate conmigo, grabado junto a Nicky Jam.

El Heraldo narra que la presentación finalizó al lado de R-8 (Rolando Ochoa) con quien Dangond rindió un sentido homenaje al recién fallecido compositor guajiro Romualdo Brito. En homenaje cantó ‘Los amaneceres del Valle’, tema que Brito le entregó a Jorge Oñate para que lo convirtiera en un clásico. Acto seguido vino La difunta, canción que Silvestre grabó con Ochoa.