Fotos / Zidane choca contra otro auto y el afectado le pide un selfie

El director técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, protagonizó un accidente de tránsito de camino a un entrenamiento del cuadro Merengue, en la capital de España, y para su sorpresa el dueño del auto afectado tan solo quería hacerse una foto con él.



El accidente ocurrió el 8 de febrero, pero no fue hasta este jueves 13-F que un medio local diera a conocer el curioso hecho, Ignacio Fernández, frenó su auto y recibió un golpe por detrás. La víctima bajó de su carro, y quedó en shock cuando del otro vehículo descendió el exfutbolista francés.

Tras arreglar lo del seguro, Fernández pidió que se sacaran un selfie porque nadie creería su historia sin una imagen que la confirmara, “Mis amigos no me iban a creer que Zidane me había chocado”, dijo.

Además, bromeó con intercambiar sus autos para resolver el problema, oferta que el técnico madridista rechazó porque, aunque ambos autos eran de la misma marca, el del francés es uno de los últimos modelos y su valor ronda los 150.000 dólares.

Esta semana, un agente de Zinédine Zidane se comunicó con Ignacio González para resolver la situación y le agradeció su consideración alegando que "iba al entrenamiento y tenía mucha prisa".

Por su parte, Fernandez lamentó no haberse conocido en otras circunstancias.