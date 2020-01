Fotos / Una joven sin brazos busca convertirse en reina de belleza

La mexicana Gabriela Molina nació sin sus extremidades superiores; sin embargo, esa condición no le ha impedido seguir sus sueños.

Los concursos de belleza se han convertido en una plataforma donde muchas jóvenes cumplen su sueños. incluso, de un tiempo a la fecha se ha visto la apertura de estos certámenes al cambiar los estándares tradicionales con sus concursantes. Ahora, la mexicana Gabriela Molina trabaja con fuerza para lograr su meta de convertirse en Miss Veracruz tras haber logrado el título local de representante de Nanchital. La proeza es que nació sin brazos.

“Lo que principalmente busco es que vean que sí se puede”, comentó Molina al diario mexicano El Universal. “Que a pesar de cómo uno esté, la condición en la que uno se vea, se puede salir adelante”, agregó, en nota publicada por People en Español.

Tras este primer paso, la egresada de la carrera de Psicología revela todos los procesos que está llevando a cabo para contender a nivel estatal y asegura que se requiere trabajar en muchos rubros para hacer un trabajo destacado.

“He tenido mucha preparación, desde que inicié con todo esto; clases de modelaje, inglés, de oratoria, en el gimnasio, con dieta. Es bastante trabajo el que estoy haciendo”, explicó. “Lo que más me ha costado es la cuestión del gimnasio, prepararme en mi condición física; nunca había estado en nada de ejercicio y nada de este tipo”.

Gabriela Molina sufre una condición de nacimiento llamada Amelia Bilateral; si bien de niña fue víctima de bullying, eso no le ha impedido salir adelante y trabajar para lograr sus metas. Considera que la percepción de la sociedad también ha cambiado.

“Nunca me esperaba todo esto, cuando acepté e inicié con todo esto del modelaré nunca me imaginé todo lo que iba a pasar, la gran aceptación que se iba a ver, no me lo esperaba, sin embargo estoy muy agradecida y emocionada”, mencionó. “Creo que ante la sociedad lo han visto muy bien, lo han aceptado muy bien”.