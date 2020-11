Fotos / Un abuelo 88 años triunfa como modelo en España

Andrés García-Carro, un abuelo de 88 años de Galicia, es la sensación en redes sociales al triunfar como modelo y experto en estilismo.

"Fui joven y guapo y sigo siéndolo", escribió en uno de sus posts en Instagram (@thespanishking_), donde muestra un amplio portafolio de fotografías y videos.

Según publicó el diario español El Mundo, citando medios gallegos, a este hombre se le considera hoy en día "uno de los hombres más glamorosos de A Coruña. Se viste con abrigos de piel, bermudas y camisas estampadas y posa mejor que Velencoso y Kortajarena" (dos cotizados modelos españoles).

Aventurero

Antes de hacerse famoso -destaca La Voz de Galicia- García-Carro nunca había pisado una pasarela. Nació A Coruña, pero siendo muy joven emigró a hasta Argentina para trabajar "como gaucho". Luego tuvo un puesto en la Editorial Franco-Ibero-Americana y también puso en marcha un restaurante en Punta del Este, Uruguay. A mediados de los 80 volvió a Madrid -junto a su mujer Mata y sus cuatro hijos- y desde entonces vive en España.

¿Y cómo es que este trotamundos llegó a convertirse en influencer? En diciembre de 2018, su nieta -quien trabaja en la revista L'Officiel, en París- lo motivó a hacerse un par de fotos en el portal de su casa y la recepción fue tan buena que ahora posa con total libertad, en bosques, piscinas, jardines, playas e incluso montando a caballo... ¡O sin camiseta! Y es que, según sus propias palabras, a él le da igual lo que los demás puedan decir.

"A mí me dan igual las críticas, de momento no han llegado muchas, sino halagos. Pero si llegan, no me molestarán. Yo me lo paso bien, que es lo importante", afirma.