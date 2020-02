Fotos / Recital de salsa de Marc Anthony en Nueva York

En un Madison Square Garden abarrotado, el artista por más de 20 mil personas, llegó a Nueva York con su tour Opus.

Más de 20.000 personas fueron testigos este jueves de un recital de salsa y música tropical ofrecido en Manhattan por el cantante neoyorquino de origen puertorriqueño Marc Anthony, que durante un intenso y energético concierto recordó viejos éxitos y entonó nuevas canciones.



En un Madison Square Garden abarrotado, el artista, que llegó a Nueva York con su tour Opus, fue recibido por un ruido ensordecedor de la grada y miles de pantallas de móvil que le daban la bienvenida a su ciudad natal.



Vestido con un veraniego atuendo formado por sencillos vaqueros, camiseta blanca y una ligera chaqueta en el mismo color hasta las rodillas, el responsable de "Tu amor me hace bien" subió al escenario con los minutos de retraso de rigor de cualquier estrella que se precie.



Arrancó la fiesta con su animado hit "Valió la pena", con el que puso a mover las caderas a un público que no paró de bailar en la hora y media que duró el concierto.



El cantante, que nació y creció en el barrio latino de East Harlem conocido como "El Barrio", cantó después "Y hubo alguien" para después interpretar "Hasta ayer", una canción en la que contó con la colaboración del músico Wyclef Jean.



Sobre la palestra, este artista de origen haitiano se marcó un extenso solo de guitarra, para el que utilizó no sólo las manos sino también la dentadura para acariciar las cuerdas, al más puro estilo rockero.

"Cuando llame a Trump empezaré a hablarle en español", rapeaba Jean durante su actuación en una muestra de rechazo a los conocidos comentarios anti-latinos del presidente de E EUU.



Calentando los ánimos de sus seguidores con cada movimiento de cadera, Marc Anthony, que se dice es el único artista de salsa que ha sido capaz de llenar el Madison Square Garden, se atrevió incluso a tocar la batería ante un público de todas las edades.



Después vino su éxito "Flor Pálida", "una de mis canciones favoritas", dijo, tras lo que cantó "Contra la corriente".



En la espectacular función, el salsero estuvo acompañado de una banda de una quincena de músicos, entre ellos cinco trompetas, y una enorme pantalla que le ponía color a los ritmos tropicales.



Sus nuevas creaciones "Lo que te di" y "Parecen viernes", que forman parte del galardonado álbum OPUS, también pudieron escucharse, mientras que de sus anteriores discos no faltaron "Y hubo alguien" y "Hasta ayer".



Marc Anthony, que acumula más de tres décadas de triunfos, sorprendió además al público con un popurrí de baladas en el que rindió homenaje a dos legendarios artistas mexicanos: Juan Gabriel con "Abrazame" y José José con "Almohada".

Disfrutando del escenario con la seguridad en sí mismo que le caracteriza, el cantante dejó claro en varios momentos su alegría por estar actuando en Nueva York, pese a que el año pasado también actuó en la ciudad de los rascacielos.



"¡Estoy en casa!", gritó en varias ocasiones antes de ondear y besar sobre el escenario una bandera puertorriqueña.



Marc Anthony cantó también "Que precio tiene el cielo", "Te conozco bien" y "Tu amor me hace bien", pero como no podía ser de otra manera, el neoyorquino se despidió del Madison Square Garden con su himno latino "Vivir mi vida", que alcanzó el éxito en 2013.



Antes de la actuación de Marc Anthony, el publico pudo disfrutar de la voz del estadounidense Luis Figueroa, un cantante que el propio neoyorquino descubrió cuando le escuchó en redes sociales cantar una versión de su "Flor Pálida".



Figueroa entonó su "Por Perro", "Te deseo", "Mañana", "La especialista" y una versión de "Si tú me dices ven", con la que mostró su torrente de voz.