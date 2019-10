09:24 AM

09:24 AM / 15/10/2019

Fotos / Melissa Jiménez, reina en Sinamaica y con la mirada en Japón

Agencias

Vía Miss Venezuela / changophoto

Derroche de glamur: espectaculares fotografías en la Laguna de Sinamaica, en la Guajira, develaron la noche del lunes 14 de octubre las cuentas del Miss Venezuela y de la joven Melissa Jiménez, quien representará al país en el próximo Miss Internacional.

Melissa Jiménez señaló en Instagram: Venezuela, desde el sitio donde naciste, te pido sabiduría, conocimiento, amor, aceptación, alegría, esperanza y FE.

El diseñador Douglas Tapia describe: En su tocado de oro se emula la aureola de Nuestra Patrona, la Virgen de Chiquinquirá.

La miss, que portó la banda del Zulia en el pasado certamen de la belleza criolla, vistió una hermosa manta y lució prendas alusivas a la cultura indígena del estado.

El Miss Internacional 2019 se llevará a cabo el venidero 12 de noviembre en Tokio, Japón.

La bella venezolana buscará el back to back, pues la actual soberana es la venezolana Mariem Velazco.

Jiménez, de 20 años, es prima de la miss Mundo 1991, Ninibeth Leal.

El diseñador de la manta es Douglas Tapia y las fotografías fueron realizadas por Johan Chango.

Tapia describió su trabajo: "Los Mandalas Wayuu impregnan de buena energía a quien usa esta joya, que se ha paseado por diferentes escenarios a lo largo de estos 9 años llenando de triunfos a quien lo usa, es el icono de la zulianidad para todas aquellas mujeres que con su belleza lo han engalanado, hoy le tocó a mi bella @melissajimenez9 en su visita a Maracaibo recrearnos a esta princesa de la península, quien anuncia con su policromía el poder y el enigma demiúrgico de esta ancestral cultura, en su tocado de oro se emula la aureola de Nuestra patrona #virgendelachinita bajo el lente de @changophoto".

En sus redes, Melissa escribió: "La laguna de Sinamaica, de donde nació el nombre de VENEZUELA ��❤��. "The place where VENEZUELA was born".

Venezuela, desde el sitio donde naciste, te pido sabiduría, conocimiento, amor, aceptación, alegría, esperanza y FE, para que con tus grandezas tener la fuerza de representar a todos los Venezolanos como se lo merecen y llevar tu nombre, tu historia, tu resiliencia y tu belleza, alrededor del mundo y así mantenernos en continuo crecimiento y evolución.



Gracias GUAJIRA por recibirnos con amor y brazos abiertos, para crear este hermoso trabajo".



En el Instagram del Miss Venezuela agregaron: "Con la mirada puesta en la meta, nuestra @Melissajimenez9 cada día nos demuestra su entrega, enfoque y compromiso para hacer que #Venezuela brille nuevamente en tierras japonesas ������. @missinternationalofficial.

Jiménez hizo público un video realizado en la plazoleta de la Basílica





"Sinamaica, pueblo de colores y tradiciones. De sol vibrante, de gente cálida y generosa. Un tesoro natural de nuestro estado Zulia. El escenario Perfecto para mostrarle al país la entrega y compromiso de nuestra reina @melissajimenez9 en busca de la novena corona de @missinternationalofficial", dijo el fotógrafo Johan Chango.