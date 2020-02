Fotos / La 'explosión' de talento y sensualidad de Shakira y JLo en el Super Bowl 2020

Shakira y JLo se convirtieron en las reinas del entretiempo del Super Bowl 2020. J Balvin y Bad Bunny fueron las grandes sorpresas sobre el escenario este domingo.

Por: Wilmer Suescún 09:10 PM / 02/02/2020

Un verdadero espectáculo musical se vivió en el entretiempo del Super Bowl 2020, cuando Shakira y Jennifer López, deslumbraron con una gran presentación sobre el escenario del Rock Stadium de Miami.

Con mucho ritmo y sabor latino, ambas cantantes se lucieron en el famoso show del descanso, un evento deportivo que tuvo como protagonistas a los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, en la que fue la edición 54° de uno de los eventos deportivos más esperados.

Tras una demostración de fuegos artificiales, la cantante colombiana arribó al escenario, interpretando varios de sus grandes éxitos como Tonight, Chantaje y Waka Waka. Con su baile característico y con un atuendo rojo, Shakira bailó e interpretó también I like it like that junto a Bad Bunny, quien apareció para acompañarla sobre el escenario. Callaita fue otro de los temas interpretados por el puertorriqueño.

Luego de la y vibrante interpretación de ambos cantantes, la artista colombiana abrió paso a Jennifer López, quien demostró una gran sensualidad sobre el escenario, acompañada del reguetonero J Balvin, interpretando Mi Gente.

JLo destacó con su repertorio musical y su increíble atuendo brillante. Los fuegos artificiales y la euforia al unirse ambas cantantes, encendió y por mucho el entretiempo del Super Bowl 2020.

Homenaje a Kobe Bryant

Antes del inicio del partido, el Rock Stadium dedicó un emotivo homenaje a la leyenda de los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, a su hija Ginna, y las otras siete personas que fallecieron el pasado 29 de enero en un terrible accidente de helicóptero en Calabasas, California, Estados Unidos.

Tras un minuto de silencio, los jugadores de City Chiefs y 49ers se mantuvieron de pie sobre la yarda 24, número que vistió Bryant durante su carrera como basquetbolista.

Previamente, el coro Children's Voice Chorus interpretó American The Beautiful con Yolanda Adams y Demi Lovato cantó el himno nacional estadounidense, que atrajo a más de 100 millones de televidentes.