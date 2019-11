11:41 AM

11:41 AM / 11/11/2019

Fotos / El "cambiazo" del acordeonero Iván Zuleta

Agencias

La delgadez del acordeonero colombiano Iván Zuleta tiene a sus seguidores opinando y dando consejos para que "agarre unos kilitos".

El músico desestima comentarios y dice --a los más osados-- que su adicción se llama 'acordeón'. Llega a responder con humor a los comentarios.

Zuleta ya había anunciado que se sometió una operación para bajar de peso.

En un post colgado en Instagram dijo en agosto pasado: "Hace un año me sometí a una cirugía bariátrica (manga gástrica) para bajar de peso, no ha sido fácil la recuperación pero gracias a Dios ya todo se normalizó, hace un mes estoy sometido a un riguroso tratamiento para subir de peso, a base de multivitamínicos, una alimentación adecuada, medicamentos para combatir el reflujo etc.Ya he recuperado 6 kilos y vamos rumbo a lograr el peso adecuado y luego a darle al gym para mantenerme".



Sin embargo, la delgadez de Zuleta sigue siendo tema de preocupación y hasta de críticas en las redes sociales.