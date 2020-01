Fotos / El 'beso' de "La Chilindrina" y el "Sr Barriga" 'arruina' la infancia de muchos

Los actores son amigos desde hace 50 años. Él la acompañó en su fiesta de cumpleaños.

Una fotografía ha "arruinado" la infancia de muchos: en la imagen que circula en Instagram, y medios digitales, se ven besando a los actores María Antonieta de las Nieves y a Edgar Vivar, los eternos "Chilindrina" y "Señor Barriga".

Los actores, de la inolvidable Vecindad del Chavo del 8, decidieron posar para las cámaras besándose en la boca. La imagen es una más del festejo de cumpleaños de la intérprete y causó tanta sorpresa que ella misma tuvo que salir a dar explicaciones.

La fotografía la publicó la revista TV Notas

La actriz dice que cumplió 70 años y se siente de 45.

"Yo estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede reclamar", fue lo primero que expresó, pícara, ante los medios mexicanos. Luego, explicó que fue Vivar quien tuvo la iniciativa de darle un beso, pero aclaró que ella no tuvo reparos. "Me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros", indicó.

María Antonieta y Vivar, han dicho, se conocieron antes de formar parte del programa icónico y nunca dejaron de ser amigos, a pesar de que estuvieron sin verse durante 37 años. "A él lo conozco desde hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, así que toda la vida lo he sentido parte de mi familia", ha manifestado ella. La actriz, que siempre procuró tener un contacto fluido con el público infantil a través de obras de teatro, ahora es una fiel usuaria de las redes, dice La Nación de Argentina.

La actriz manifestó en sus redes que la fiesta fue organizada por su hija Verónica. "El corazón se me llenó de amor al ver el cariño de mi hija, mis nietas y mis amigos", le contó, sobre aquel momento, a la revista TV Notas.

“Mi hija me dijo: 'Mamá, te tienes que levantar y ponerte bonita, porque vamos a ir a una comida muy importante de trabajo’. Yo no quería, pero accedí por ella. Antes de irnos me dijo que si pasaba a su casa, que está al lado de la mía, para ver una recámara nueva, y entrando me encontré con mis amigos cantándome ‘Las mañanitas”, dijo.

En el site lanacion.com.ar se recuerda que María Antonieta enviudó en septiembre del año pasado. "Lo siento conmigo todo el tiempo; incluso en la fiesta lo sentí feliz porque por fin ya me sacó de la depresión", reveló a TV Notas.

Afirmó que no se siente de 70 años, que se siente como una mujer de 40. "Sí, cumplí 70 años, pero no me siento de esa edad; ahorita me veo en el espejo y digo: ‘Estoy de 45’. Tengo la mejor actitud”.