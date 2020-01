Fotos / Brad Pitt y Jennifer Aniston protagonizaron el reencuentro del año

Los actores se saludaron y felicitaron la noche del domingo 19 de enero durante la entrega de los Premios SAG.

Por: Agencias 09:44 AM / 20/01/2020



El momentazo de la noche, del año, ocurrió la noche del domingo 19-3 cuando se reencontraron los actores Jennifer Aniston y Brad Pitt.



Casi dos décadas después de su última foto juntos, en un gran evento, se saludaron con motivo de los Premios SAG.

Brad Pitt y Jennifer Aniston se casaron en 2000 y estuvieron juntos hasta 2005, cuando el actor inició una relación con Angelina Jolie



En el sitio web de revistavanityfair.es se recuerda que los que fueran uno de los matrimonios más sonados de primeros de siglo (y ahora buenos amigos) triunfaron en una noche en la que ambos se llevaron galardones durante la gala del del gremio de actores más grande e influyente de la industria del cine y la televisión en Estados Unidos.

Pitt, por su papel secundario en Once Upon A Time In... Hollywood de Quentin Tarantino. Y Aniston, por su papel protagonista en la serie The Morning Show de Apple TV+.



"El orden de entrega de premios permitió que los espectadores que siguieron la gala de premios por televisión vieran la reacción de Aniston al discurso de Pitt al aceptar su estatuilla. En cambio, Pitt vio el de Aniston en una televisión entre bastidores porque todavía no había vuelto a su mesa".

Hubo video y fotos de todo. De los aplausos de Aniston a Pitt, de la sonrisa de Pitt viendo a Aniston y del reencuentro de ambos que culminó en unas imágenes de la fotógrafa Emma McIntyre que ya han pasado a la historia, señala la citada publicación.