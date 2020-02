Fotos / Bailarina transgénero brasileña rompe el tabú del desfile de carnaval

Prins, de 40 años, fue elegido para ser la "madrina" de la sección de tambores de la escuela de samba Colorado do Brás, un papel icónico disputado por docenas de modelos y celebridades de la televisión.

Por: AP 04:28 PM / 23/02/2020

Cuando la bailarina Camila Prins ingresó al desfile de Carnaval de Sao Paulo, un traje de plumas que se aferraba a su cuerpo sinuoso, cumplió un sueño de belleza femenina de casi tres décadas.

Prins dice que se dio cuenta por primera vez de que quería ser mujer en una fiesta de Carnaval a los 11 años, cuando, como los otros niños, se le permitió vestirse como una niña como parte de las festividades burlescas. Ahora, en los últimos minutos del sábado, se convirtió en la primera mujer transgénero en liderar la sección de tambores de una de las mejores escuelas de samba en cualquiera de los reconocidos desfiles de Carnaval en Sao Paulo y Río de Janeiro.

Prins, de 40 años, fue elegido para ser la "madrina" de la sección de tambores de la escuela de samba Colorado do Brás, un papel icónico disputado por docenas de modelos y celebridades de la televisión. Su deber era bailar infecciosamente durante 65 minutos frente a los percusionistas, usando sus piernas para impulsar su ritmo mientras los jueces evaluaban el desfile de la escuela.

“Mujeres hermosas querían estar aquí. Estoy muy emocionado porque esto muestra que podemos estar en cualquier lugar. Podemos ser madrinas de los bateristas, podemos ser dueños de una escuela de samba ”, dijo Prins a The Associated Press antes del desfile. "Pronto verán a muchas otras chicas transgénero, que lo encontrarán más fácil que yo".

Colorado do Brás, que llegó a la mejor liga de samba de Sao Paulo hace solo dos años, tomó una decisión audaz al elegir a Prins para el papel, a pesar de que el Carnaval de Brasil fue una fiesta en la que pocas cosas nunca se han probado.

Las personas transgénero siguen siendo un tabú entre los brasileños, incluso en Sao Paulo, la ciudad más cosmopolita del país y sede del desfile de orgullo gay más grande del mundo. Brasil tiene más asesinatos de travestis y personas transgénero que cualquier otro país del mundo. En 2019, 124 fueron asesinados, 21 de ellos en el estado de Sao Paulo.

Como madrina de la sección de tambores, Prins se unió a una reina de tambores que tiene un papel similar, y juntos trabajaron para deslumbrar a los fanáticos en las gradas del Sambódromo con su belleza y atractivo sexual. Prins dijo que contaba con sus penetrantes ojos marrones, cabello largo y rubio, piernas fuertes, sonrisa abierta e imponentes senos para ayudar a ganar puntos de los jueces.

Colorado do Brás terminó el desfile de 2019 en el puesto 11, solo dos puntos por encima del límite por ser relegado a una liga inferior. Los directores de la escuela de samba decidieron intentar algo diferente este año, ya que el grupo tiene menos recursos que las escuelas de samba más ricas. Sus carrozas y trajes eran claramente menos lujosos que los principales retadores del título.

Keila Simpson, presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil, estaba feliz de que Prins se asegurara su prominente papel de Carnaval, y dijo que su comunidad tiene como objetivo hacer que casos como el suyo sean la nueva normalidad.

“Tenemos que estar orgullosos de Camila y esperar que su mensaje simbólico nos permita pensar en reducir la violencia contra las personas trans. ¿Por qué la gente puede celebrarla en el Sambódromo mientras que las personas trans en la calle están sujetas a violencia? Dijo Simpson. “No tenemos datos, pero hay muchos casos violentos contra nosotros durante el Carnaval. Porque hay más de nosotros afuera, hay más ataques ".

Sao Paulo está tratando de erradicar la persecución de las personas LGBT durante el Carnaval, y este año instaló 20 carpas repartidas entre las principales fiestas callejeras para manejar casos de violencia contra la comunidad. Psicólogos, policías y trabajadores sociales están disponibles hasta el miércoles para los juerguistas que son víctimas.

La profesora de inglés Alessandra Salvador, una mujer transgénero que alentó a los juerguistas a venir a la tienda del ayuntamiento en la fiesta callejera LGBT Minhoqueens, dijo que estaba entusiasmada con la selección de Prins.

"Ni siquiera veo desfiles tanto, pero este año lo haré cuando ella esté", dijo Salvador. “Es bueno ver a uno de nosotros ser hablado. No lo entendemos tan a menudo. Si no conseguimos eso en Carnival, no lo conseguiremos en ningún otro lado ”.

Ha sido un largo camino para que Prins llegue a las grandes ligas. Ha trabajado como bailarina profesional durante 20 años y, aunque vive en un pequeño pueblo de Suiza con su esposo, practica sus pasos en casa todo el año y escucha la samba sin cesar. A medida que se acerca el Carnaval, ella divide su rutina de baile con ejercicios abdominales y sentadillas en un gimnasio, luego hace su regreso anual a Brasil.

La primera vez que Prins bailó como madrina de una escuela de samba llegó en 2018, en la segunda división de la liga de Carnaval de Sao Paulo. Y no fue fácil.

“Muchas personas dieron la espalda, porque pensaron que no debería estar allí. Pensaban que era un papel para una mujer ”, dijo Prins. "Poco a poco los gané con mucho respeto y baile verdadero".

Prins dijo que sus amigos en Suiza temían por ella debido al aumento de la violencia contra las personas transgénero y al surgimiento de grupos políticos de extrema derecha en Brasil. Dijo que estaba preocupada por un aumento en los comentarios de odio dirigidos a las personas LGBT desde que el presidente Jair Bolsonaro asumió el cargo el 1 de enero de 2019, pero planeaba mantener su sonrisa y seguir adelante.

Justo antes de la medianoche, cuando Colorado do Brás finalmente comenzó su desfile, una reportera de TV Globo se acercó a Prins entre lágrimas frente a sus bateristas. Ya era la más comentada de los 2.200 miembros de la escuela de samba, incluso más de ocho jóvenes en topless vestidas como "diosas del mar".

“Me siento muy bendecida de que esto esté sucediendo. Vine aquí para sostener mi pancarta y bailar samba ante los prejuicios, para toda la comunidad LGBT ”, dijo. “Chicas trans, estoy segura de que tu día también llegará. Soy solo el primero, muchos más de ustedes lo seguirán ”.