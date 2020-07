Fotos / Así luce uno de los protagonistas de "Miami Vice"

Si usted creció en los 80, seguramente Miami Vice (1984-1989) fue una de sus series de TV favoritas.

Esta producción, en la que dos policías -- interpretados por Don Johnson y Philip Michael Thomas-- combaten el oscuro mundo de la droga y el narcotráfico en esa ciudad de la Florida, fue un éxito televisivo sin precedentes en muchos países el mundo.

Ambos actores implantaron todo un estilo en la moda masculina con sus atuendos en la serie y vivieron como verdaderos íconos de la cultura pop por aquella época.

Don Johnson ha seguido activo en Hollywood y en 2019 participó en la película Knives out (Puñales por la espalda), que ha recibido muy buenas críticas cinematográficas.

Pero muchos se preguntan... ¿qué pasó con el detective de cabello oscuro ensortijado Ricardo ‘Rico’ Tubbs?

La respuesta es que desde el éxito global de Miami Vice sus apariciones han sido esporáicas. La prensa del espectáculo ha reseñado que su egocentrismo creció demasiado y ello, al parecer, perjudicó su carrera.

Pero eso es historia. En la actualidad y a sus 71 años muy bien llevados, Philip Michael Thomas está totalmente retirado de la actuación y se dedica, entre otras cosas, a compartir momentos con sus 11 hijos y llevar una vida particularmente sana.

Y así luce ahora tal como compartió uno de sus hijos en redes sociales. Irreconocible pero radiante.

A pesar de haber pasado 35 años de su bombazo televisivo, Philip tiene un físico envidiable. Si no fuera por la longitud de la barba blanca que muestra en algunas fotos podría pensarse que apenas pasa los cincuenta años.

Lo de la vida hippy, amor y paz y el espíritu libre no es un carro al que acaba de subirse. Es una forma de vida que, aunque se ha ido pronunciando con el paso del tiempo, ya en pleno apogeo de su personaje lo presumía.

En una entrevista con la revista People en 1985 decía que “siempre he sido de tener el hígado limpio”, refiriéndose a que no era amigo de los vicios que la famosa serie exponía a todo dar.

Su vida no era de excesos ni de lujos tal como explicó a la publicación estadounidense. Lejos de invertir su dinero en mansiones, prefería pasar sus días libres en su caravana y vestir unos viejos jeans y camisa desabrochada, nada que ver los carísimos trajes de Hugo Boss de la serie. “Siempre he sido un soñador”, decía.

Philip es vegano, enemigo del alcohol y las drogas. No bebe, ni fuma. "Me apasiona la salud y la longevidad" dijo en una entrevista a Miami Vice online hace unos años.

"Siempre he creído que la salud es riqueza y he hecho que el estilo de vida saludable sea primera en mi lista de prioridades. Soy vegetariano desde 1967. Me encanta bailar, correr, nadar en el océano, jugar al tenis, hacer yoga y karate, levantar pesas y practicar aerobic".