Fotos / ¡Adorables! Hospital de Florida vistió a recién nacidos como personajes de 'Star Wars'

Agencias

El hospital Advent Health for Women, de Orlando, Florida, vistió a los recién nacidos como personajes de Star Wars, en coincidencia con el estreno del episodio IX y último esta saga cinematográfica, The Rise of Skywalker.

"La fuerza es fuerte en nuestros nuevos recién nacidos. Los bebés del AdventHealth for Women se están metiendo en los personajes para celebrar la llegada de la película de Star Wars #TheRiseOfSkywalker", explicó el centro médico en su cuenta de Twitter.

Los bebés fueron vestidos como Luke Skywalker, Leia, Yoda o incluso el androide BB-8, emblemáticos personajes de la saga creada por George Lucas.

El doctor Rajan Wadhawan dijo a medios locales que la motivación de esta iniciativa era que los recién nacidos y sus familias pasaran unas divertidas vacaciones navideñas y celebrar el estreno de la última película de la saga.