Fito Páez estrena álbum y videoclip de La canción de las bestias

Por EFE 07:00 PM / 25/05/2020

El nuevo disco de Fito Páez, La conquista del espacio, sale a la venta en formato físico este viernes 29 de mayo en España, mientras que el videoclip de La canción de las bestias, cuarto tema del álbum, ya está disponible en plataformas digitales.



Después del estreno de "Resucitar", que suma más de dos millones de reproducciones, La canción de las bestias se ha convertido en el segundo sencillo del disco, "una canción elegida espontáneamente por el público como una de las preferidas del nuevo álbum de Fito Páez", según explica Sony Music en un comunicado.



"Todos somos bestias; hasta el más inmundo asesino tiene un corazón y eso tiene un valor. Está contado en primera persona: yo soy la bestia, me hago cargo, por eso es que me emociona tanto la canción", cuenta el músico argentino sobre su nuevo 'single' en declaraciones recogidas en la nota de prensa.



El de La canción de las bestias es un videoclip surgido y grabado durante el confinamiento en casa del artista, con la participación de Max Rompo y Alex Pippa (dirección de arte y diseño), Julia Taboada (traducción al mandarín) e Iván Zimerman (animación).



"Me filmé con el teléfono, aquí en casa, hice varios planos largos, planos cortos, hice algunos macros con ojos, manos, boca", cuenta Páez de un video en el que distintas partes de su cuerpo se unen para convertirse en pequeñas "bestias". "Utilizaron extractos de ojos, jugaron con una suerte de deformaciones del rostro", explica el artista.