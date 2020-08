Fito Páez escribe una autobiografía en la que promete contarlo todo

Tras admitir que su vida ha sido muy loca, el cantautor argentino aseguró que no se guardará ni siquiera lo que lo haga quedar mal.

Por: EFE 11:12 AM / 05/08/2020

La historia del rock en español, los excesos de una juventud en los 70, la política en la Argentina de sus primeros años o las alegrías y las tragedias de su vida son algunas de las cosas que contará el cantautor Fito Páez en la primera parte de una autobiografía que está escribiendo y espera publicar en 2021.



"Es un 'puzzle' (un rompecabezas). La estoy armando de a poco, muy despacio. Llevó más de dos meses investigando", adelantó Páez a Efe en una videollamada desde la biblioteca de su casa en Buenos Aires.



Con sus famosos rizos despeinados y una divertida camiseta roja en la que Mozart se ve tocando un sintetizador, Páez afirmó que no tiene intenciones de guardarse nada en este proyecto literario que abordará su vida. Ni siquiera, aseguró, lo que lo haga quedar mal.



"Y sí, lo que más interesa es contar las fallas, los errores. Las cosas que no han funcionado. Las cosas dolorosas, lo que ha salido mal. Pero no va a ser algo necesariamente dramático todo el tiempo. Es una perspectiva también con humor. Pero sí, lo estoy contando todo", dijo.



Reconoce, sin embargo, que su vida sí que ha sido más loca que la de muchos, pero en medio de todo eso "fue hermoso empezar a investigar" sobre su familia, su relación y aprender más detalles sobre los lugares donde ocurrieron las cosas que lo hacen quien es.



La mayor parte de este proceso la ha realizado en el encierro de la pandemia con conversaciones que ha tenido "por (la plataforma de video) Zoom y por teléfono y ha sido una experiencia bárbara" y "muy rica en todo sentido", confesó.



LAS PRIMERAS VECES



Justamente, el confinamiento agarró a Páez listo para presentar su más reciente disco, “La conquista del espacio”. Tenía ya todo listo para lanzarlo en su ciudad natal de Rosario y el día de su cumpleaños, pero, como recordó, "las autoridades de la ciudad suspendieron el recital a último momento".



Páez, quien cumplió 57 años ese primer día de cuarentena, el 13 de marzo, pronto decidió que su trabajo era acompañar a la gente y desde entonces ha dado varias presentaciones en vivo en sus redes sociales, si bien cree que "no es para nada lo mismo", pues sí que "hace falta la energía del público”.



Sin embargo, toda esa energía terminó desembocándose en la autobiografía, que ya había decidido escribir en 2019.



"Comenzó con un esquema", que ha ido llenando con entrevistas a los principales actores de su vida, "claro, los que están vivos", señaló.



"Hay muchas primeras veces. La primera vez del erotismo, el contacto con la calle, la literatura, los excesos. El comienzo de una vida que fui mezclando con una investigación periodística para acompañar las historias de datos certeros", manifestó.



Describe el libro como un relato, desde su punto de vista, pero alimentado "con las voces de todo".



Páez también visitará sus pérdidas, como la muerte de su madre cuando él tenía apenas ocho meses, a consecuencia de un cáncer de hígado, además del asesinato a manos de un psicópata de su abuela y su tía, que lo habían criado.



LOS DOLORES Y EL FUTURO



Lo que está recopilando también incluye anécdotas desconocidas por el público sobre el nacimiento y el desarrollo del rock en español.



Páez adelantó que Charly García, Luis Alberto Spinetta y muchos más artistas que han hecho historia en el movimiento estarán en sus recuentos.



Además, explorará su relación con Pablo Milanés, a quien considera su "gran amigo" y "hermano”, como también su paternidad, sus amores, desamores. Momentos lindos y oscuros.



"Lo que pasa en la vida", indicó.



"Ha salido tanto que hasta ahora el plan ha sido sacar una primera parte que incluya los primeros 30 años" y que termine con "El amor después del amor", el disco de 1992 que le valió un Latin Grammy y la consolidación de su carrera, cerró.